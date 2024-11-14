揭環境部97億預算藏「軍事開支」　陳菁徽轟：說清楚是不是要開戰了

▲國民黨立委陳菁徽質詢環境部長彭啓明。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委陳菁徽今（14日）於社福及衛環委員會質詢環境部。她指出，環境部編列97億預算，其中6480萬元買72台空拍無人機、1億2000萬元編制4輛核生化災害處理車、3億9000萬元編制13輛化學災害處理車，更從其他主管業務擠出5億5000萬元替國軍買裝備。她質疑，114明年度國防經費已經破歷史新高來到6470億元，結果環境部竟還藏著軍事開支，國人會擔心是不是要開戰了？環境部要說清楚！



陳菁徽表示，環境部編列97億預算，建構國家安全化學與韌性永續計畫。結果攤開計畫細節一查，還以為是國防部！

陳菁徽質疑，環境部編列6480萬元要買72台空拍無人機，1台平均要90萬元，72台的預算還拆成5部分，分別編在專案中5個不同的頁次，是不是在藏經費？

陳菁徽指出，環境部更把主管的空氣汙染防制、土壤及地下水防制，以及環境教育基金，擠出5億5000萬元去替國軍買裝備，難道要放下原本的業務？

陳菁徽再指，環境部還花1億2000萬元編制4輛核生化災害處理車，以及3億9000萬元編制13輛化學災害處理車，用途就是交給地方政府，難道要讓地方衛生單位成為化學兵？而且都要核電歸零，怎麼還要買核生化災害處理車？

另外，陳菁徽提到，掛名環境部的「建構國家安全化學與韌性永續計畫」專案內容竟然寫，是為「以達成作戰任務為主要考量」及「縮減後續增援部隊完成整備時間」等目標。環境部應該說清楚，作戰任務為何、增援部隊為何？

陳菁徽呼籲，化學災害防範跟救護這些業務早就存在且施行，為何要突然編列97億，國人會擔心是不是要開戰了？環境部要說清楚！

最後，陳菁徽強調，114明年度國防經費已經破歷史新高來到6470億元，結果環境部竟還藏著軍事開支。到底還有多少預算，是打著韌性永續的旗子，其實用於其他用途，不只環境部要說清楚，整個賴政府也要給人民一個清楚的交代！

▼國民黨立委陳菁徽質詢環境部97億預算。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）