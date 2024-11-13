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社會 社會焦點 保障人權

桃園觀音工廠飄恐怖橘色酸氣「竟是硝酸外洩」　最重可罰2千萬

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市觀音區環科園區秀霖環境科技公司今（13）日清晨發生橘色的酸性氣體外洩事件，桃園市環保局會同環境部技術小組稽查後確認，是該公司在硝酸卸收作業時發生外洩，業者指出現場外洩情事已獲控制，但該廠已違反空氣污染防制法，最重時可開罰2000萬元罰鍰。

環保局表示，今天上午7時許接獲消防局通報桃市觀音區環科路一家公司排放黃棕色氣體，隨即派員現場勘查。經查為從事廢棄物處理業的秀霖環境科技公司，現場稽查時氣體外洩情事已獲控制，環保局稽查人員會同業者、消防局釐清，疑似為廠內廢液儲槽內廢液外洩致酸液接觸金屬物品產生反應，並產生黃橘色氣體。

▲桃園市觀音區秀霖環境科技公司今天上午發生不明氣體外洩事故，環保局會同環境部人員到場處理，在廠區門口架起封鎖線。（圖／桃市府環保局提供）

▲桃園市觀音區秀霖環境科技公司今天上午發生不明氣體外洩事故，環保局會同環境部人員到場處理，在廠區門口架起封鎖線。（圖／桃市府環保局提供）

環保局指出，業者雖即時阻止酸液外洩，但該廠未依規定於一小時內通報主管機關，已違反空氣污染防制法，依規定予以告發處分，可處新台幣10萬元以上2000萬元以下之罰鍰，同時立即停止該廠收受廢棄物，要求該公司完成全廠設備檢修並將檢修報告呈報市府同意後，才能繼續收受廢棄物。

環保局強調，外洩氣體意外發生時同步以系統模擬空污影響範圍，透過內部通報機制，通報區公所轉知可能受影響所在里，並指派稽查人員至現場監測周圍檢測氫氟酸（HF）及酸性氣體，結果是未檢出（ND），同時環境事故專業技術小組桃園隊亦已於該廠房內檢測完畢，確認原因為硝酸廢液（硝酸跟氫氟酸混合廢液）外洩與廠區內金屬物質反應，產生黃棕色氣體外洩，現場情況已完全控制。經研判對周遭影響程度不大，建議敏感族群仍應緊閉門窗，外出時應佩戴口罩。

▲桃園市觀音區秀霖環境科技公司今天上午發生不明氣體外洩事故，警消與環保局人員趕往現場。（圖／桃市府環保局提供）

▲桃園市觀音區秀霖環境科技公司今天上午發生不明氣體外洩事故，警消與環保局人員趕往現場。（圖／桃市府環保局提供）

▲桃園市觀音區秀霖環境科技公司今天上午發生不明氣體外洩事故，環保局稽查人員在現場檢測空氣品質。（圖／桃市府環保局提供）

▲桃園市觀音區秀霖環境科技公司今天上午發生不明氣體外洩事故，環保局稽查人員在現場檢測空氣品質。（圖／桃市府環保局提供）

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