嘉義縣警局長攜手電視台　現場直播宣導反詐騙

▲嘉縣警局長李權哲(圖右)攜手電視台打詐共同建構安心社會 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣警察局有鑑於詐騙手法不斷推陳出新，為了提高民眾對詐騙手法的警覺性，促進安全與和諧的社會環境，局長李權哲特別到信吉電視台，透過現場直播方式向民眾宣導最新反詐騙知識講解詐騙真實案例，進行故事性論述， 讓民眾身歷其境感受遭詐狀況，呼籲民眾提高警覺，守護個人財產安全。

▲ 嘉縣警局長裕信吉電視台總經理紀博文(圖左2)等人舉牌宣導反詐騙 。（圖／嘉義縣警局提供）

局長李權哲指出，隨著數位時代快速發展,詐騙手法日益多樣化及精密化。針對民眾屢遭詐騙集團侵害，警方除加強查緝詐騙案件外，刻正全力推動反詐宣導，期望透過教育與防範提升大眾對詐騙警覺性，共同維護民眾財產安全。

嘉義縣警察局提醒民眾,投資須謹慎，切勿貪圖高報酬,任何聲稱「保證高利潤」的投資多半是詐騙，切勿輕信。接到陌生電話及訊息務必提高警覺，多加求證。不明網站提供連結切忌勿隨意點擊，以免受到侵害。民眾如發現疑似詐騙行為，應立即向警方報案或撥打165反詐騙專線尋求協助。唯有全民提高警惕，多多分享防詐資訊，才能有效遏止詐騙集團的猖獗行為。