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假投資佔詐騙7成！嘉警宣導打詐　被騙5千萬苦主：曾當沖領60萬

▲▼ 嘉警召開打詐記者會 邀請被害人及歌手大支現身說法。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉警召開打詐記者會，縣警局長李權哲(右)陪同被害民眾(中)及歌手大支(左)現身說法。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局12日召開「詐騙狀況及防制措施」記者會，向民眾說明近期嘉義縣詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據、各鄉鎮與前期增減情形外，現場除了縣警局幹部，也邀請縣轄6分局分局長出席宣誓打詐，也邀請曾經遭冒名的知名饒舌歌手「大支」，與誤信股市投資而被詐5000萬的民眾現身說法。

▲▼ 嘉警召開打詐記者會 邀請被害人及歌手大支現身說法。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣警察局長李權哲率領各分局長與歌手大支及受害民眾宣示反詐騙。（圖／記者翁伊森攝）

歌手「大支」表示，自己出身警察世家，叔伯當警察，弟弟也當警察，卻沒想到自己差點成為詐團利用的對象，大支表示甚至之前在臉書自己的圖像也被詐團盜用，對歌迷及粉絲噓寒問暖甚至聊天，他強調都是假的。

▲▼ 嘉警召開打詐記者會 邀請被害人及歌手大支現身說法。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 被詐5千萬民眾現身說法，說明詐團如何突破他的心防。（圖／記者翁伊森攝）

被害民眾表示，透過網路臉書看到投資訊息，也在好奇心驅使下點擊了連結，輾轉加入投資LINE群組，接著依照指示下載APP儲值購買股票，資金均由投資公司收款專員到超商收款，期間他也曾獲得幾十萬不等的「實際獲利」，竟受騙上當。被問到為何會被詐團突破心防，對對方如此信任，他也直言詐團擅冒用知名投顧公司，且都是上網可以查到的大資本額公司取的投資人信任。

其次是作當沖，詐團提供當沖標讓民眾得以獲利，再輒又總是跟股市投資人最熟悉的三組股市投資訊息相吻合，屢次不爽，每天都是一樣；重點是真的可以領到錢，他甚至領過20萬及60萬，以至於突破他的心房，跌入讓人不疑有他的信任投資圈套，甚至聽從建議購買市值超過2,500萬元的10公斤黃金做投資，直至8月底想取回本金時，該公司表示必須支付保證金，始驚覺遭詐而報案，他呼籲深陷其中的投資客要趕快止血。

▲▼ 嘉警召開打詐記者會 邀請被害人及歌手大支現身說法。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣刑大大隊長翁士閔說明嘉義縣詐騙案件類型及分析。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣警察局分析，本縣10月份詐欺案件受理數223件，較9月份減少13件(-5.82％)，財損金額新臺幣7,554萬2,944元，較9月份減少1,893萬9,891元；行政區統計，以民雄鄉、朴子市、中埔鄉、水上鄉為高發地區；詐騙手法分析。

▲▼ ▲ 嘉縣警日前查獲詐騙面交並將其圍捕。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警日前查獲詐騙面交並將其圍捕。（圖／嘉義縣警局提供）

而嘉義縣易發生的前3名高發案件手法，計有假投資、解除分期付款（騙賣家）及假網拍等3類，其中假投資在件數、財損均位居各類手法首位，占財損總額64％。在打擊詐欺犯罪部分，嘉義縣警察局今(113)年1月至10月偵破詐欺集團36件、逮捕306人，查扣不法所得722萬8,964元；攔阻詐欺件數則有162件、8,257萬5,214元，較去(112)年同期增加1,448萬3,378元。

▲▼ ▲ 嘉縣警日前查獲詐騙面交並將其圍捕。（圖／嘉義縣警局提供）

▲ 嘉縣警日前查獲詐騙面交並將其壓制在地。（圖／嘉義縣警局提供）

另外10月28日嘉義縣警察局破獲假投資詐騙案，以「請君入甕」方式誘捕面交車手，再沿阿里山公路發現監控手車輛，隨即用車輛夾擊攔截圍捕，共逮捕嫌犯3人、查扣贓款新臺幣49萬6千元、車輛、手機及毒品等贓證物。

▲▼ 嘉警召開打詐記者會 邀請被害人及歌手大支現身說法。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣警察局長李權哲呼籲切勿輕信來源不明投資管道或網路連結及高獲利投資。（圖／記者翁伊森攝）

警察局長李權哲提醒民眾，投資應循正當合法管道，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」、「加LINE群組」必定有詐，有疑慮請撥打165反詐騙專線或撥打110報案，未來本局除持續查緝詐欺犯罪外，亦將透過實體及網路等管道，加強識詐宣導力道，降低詐騙犯罪發生，守護縣民財產安全！

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