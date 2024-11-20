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社會 社會焦點 保障人權

《破壞之王》真實上演！外國男攀附貨車　懸掛後車斗逛大街

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局圓山派出所發現網路上有1名外國籍男子跳上貨車後斗，在後車斗不斷攀爬懸掛，直到貨車要上高架橋才跳下車子離開現場，經聯繫車主未獲回覆，將以書面通知車主到案說明，並釐清外國人逃逸絡線。

警方調查，北市警局中山分局圓山派出所，在17日晚上11時許，發生1台貨車行駛在濱江街上，但是後方卻懸掛1名外國籍男子，並且一路懸掛在後車斗，還不斷攀爬，直到貨車快上高架橋，外國人才跳下車逃離現場。

警方接獲線報調閱監視器，懷疑貨車在停等紅綠燈時，外國籍男子趁機跳上貨車後斗，畫面相當驚險，警方指出，該行為人無故攀附在小貨車行為，已觸犯《道路交通管理處罰條例》第81條，在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處500元罰鍰。

▲▼外國男子宛如周星馳電影場景，懸掛在貨車後車斗。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲外國籍男子宛如周星馳電影場景，懸掛在貨車後車斗。(圖／記者邱中岳翻攝）

中山分局圓山派出所也聯繫車主說明釐清，如果明知後車斗有人，又違規載客則可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第30條，汽車裝載時，有車廂以外載客，得處汽車駕駛人3千以上1.8萬元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

監視器畫面曝光也拍下整個過程，過程中外國籍男子在貨車後車斗懸掛、攀爬，宛如周星馳電影《破壞之王》在貨車上訓練場景，但在街頭真實上演也讓民眾捏一把冷汗。

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破壞之王圓山派出所中山分局

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