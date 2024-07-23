快訊／北市中山分局再爆內鬼　1警涉私查個資遭搜索帶回調查

▲北市中山分局警員替人查個資，遭北檢指揮帶回說明。(圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局1名派出所警員，23日於文官學院受訓時，因涉及利用職權替人查詢個資，北檢指揮搜索警員任職的中山分局建國派出所，目前該名警員也由相關單位帶回偵訊，釐清涉案程度。

北檢在23日下午找到正在受訓的駱姓警員，並將其帶回派出所進行搜索，目前也將人帶回相關單位進行訊問，北市中山分局表示，針對警員涉及不法，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度加以嚴查。

台北市中山警分局先前才爆發邱姓前女警，違法替友人偷查個資，又與詐騙集團成員郭姓成員交往，透過郭牽線向想黑吃黑的詐團開口索賄700萬元，還幫其他人製作假扣押筆錄，未料又再發生警員洩密。

北檢偵辦時發現，邱女透過郭姓男友牽線，與詐騙集團的郭姓成員見面商談合作，協助他私吞上游的1000萬詐欺款項，郭男稱願以30萬元報酬，換取不實的搜索扣押資料。

這類不實筆錄坊間通稱「擊落」，因此被稱為「擊落三聯單」，郭姓成員請邱女協助製作擊落三聯單謊騙上游，稱詐欺款項遭警查扣，藉此將千萬贓款全進自己口袋。

邱女更是獅子大開口，要求「73分」，但拒絕最終破局，後續邱女男友所屬詐團也打算利用相同手段，「黑吃黑」吞掉300萬。

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