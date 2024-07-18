北市男訪友「2杯威士忌」下肚　騎電動滑板車上路慘了

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山二派出所警員，11日凌晨2時許行經民生東路一段時，發現1名男子騎乘電動滑板車上路，上前對其進行盤查，發現男子飄出濃厚酒氣，立刻要求其接受酒測，果然超標，因為電動滑板車屬於動力交通工具，警方當場扣車逮人。

警方調查，34歲陳姓男子11日凌晨2時許，因為騎乘屬於動力交通工具的電動滑板車上路，在北市中山區民生東路一段遭中山二派出所警員盤查，警員原本想告誡電動滑板車上路屬於違規行為，卻聞到陳男身上飄散出濃厚酒味，要求其下車受檢。

▲北市男酒後騎乘電動滑板車，酒測值0.33，酒駕當場遭逮。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場要求陳配合接受檢查，並以酒精感知器測試，發現陳男有酒精反應，立刻要求其接受酒測檢驗，酒測值為0.33，超過標準值，陳男的電動滑板車當場被扣留，陳男也被帶回派出所並依照公共危險罪嫌送辦。

陳姓男子向警方供稱，當天是到民生東路的朋友家聊天，期間喝了2杯威士忌，並不知道電動滑板車屬於動力交通工具，不得在道路、酒後使用，才會違規上路、騎回位在北市中山區中山北路的住處休息。

中山分局呼籲，電動滑板車是靠電力驅動，屬於刑法「動力交通工具」，酒測值如超過0.25，警方可依公共危險罪嫌送辦；目前如於道路上使用電動滑板車，依據《道路交通管理處罰條例》第69條第5項規定，可處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止行駛或使用。

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