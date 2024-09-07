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社會 社會焦點 保障人權

他缺錢從都更老宅「翻進隔壁大樓」　鑽窗戶偷走4花瓶+3筆電

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局中山二派出所日前接獲報案，一家貿易公司遭人闖空門，偷走筆電、花瓶以及充電線材等物品，警方事後發現，竊嫌從隔壁準備都更的廢棄老宅11樓攀爬至貿易公司，並從窗戶潛入行竊，警方掌握嫌犯在新北市蘆洲區出沒，並前往埋伏將人逮捕，並起獲剩餘的筆電以及花瓶還給被害人。

警方調查，53歲的張姓男子，因為缺錢花用，在日前的凌晨時分，跑到北市中山區中山北路2段，潛入一棟準備都更的廢棄老宅，並從11樓攀爬至隔壁相鄰的大樓，從沒關的窗戶闖入，在貿易公司裡大肆收刮財物，包括，3台筆記型電腦、4個花瓶以及無線鍵盤、充電線材等物品。

▲▼他缺錢花用竟從廢棄大樓攀爬翻躍至另一棟大樓，進入貿易公司行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他缺錢花用竟從廢棄大樓攀爬翻躍至另一棟大樓，進入貿易公司行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

貿易公司員工發現物品遭竊後立刻通知警方到場處理，警方調閱監視器鎖定犯嫌犯案手法以及逃逸路線，隨即掌握張姓犯嫌蹤影，最後在新北市蘆洲區的住處，一舉將張姓男子逮捕到案，還在家中查獲安非他命、海洛因等毒品，訊後依照毒品、竊盜罪嫌送辦。

▲▼他缺錢花用竟從廢棄大樓攀爬翻躍至另一棟大樓，進入貿易公司行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲張男得手4個花瓶以及3台筆電，但是有的變賣僅找回3花瓶2台筆電。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後在張姓犯嫌家中起獲贓物，但是短缺1個花瓶、1台筆電，警方不排除都是被張姓犯嫌拿去換錢花用， 中山分局提醒，民眾應妥善保管自身財物，並加強防竊措施，以杜絕竊嫌覬覦，避免讓宵小有機可趁。警方將持續打擊犯罪，維護民眾的財產安全。

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