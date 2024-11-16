台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶　黃偉哲感謝照顧弱勢

▲台南鹿耳門天后宮，15日於普渡儀式後，將899包白米及706桌普渡物資全數捐贈予台南市弱勢家戶，由社會局葉誌明副局長代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鹿耳門天后宮於11月8日至15日，舉行鹿耳門天后宮七朝祈安賜福大法會活動，為支持台南市「照顧弱勢優先」之施政理念，15日於普渡儀式後，將899包白米及706桌普渡物資全數捐贈予台南市弱勢家戶，由社會局葉誌明副局長代表受贈並頒發感謝狀，感謝鹿耳門天后宮無私回饋社會，與台南市政府攜手傳遞愛。

黃偉哲市長感謝鹿耳門天后宮經常參與社會公益，以實際行動回饋地方，表示此次七朝祈安賜福大會活動為睽違32年之媽祖姊妹會，在場來自全台各地知名廟宇千餘尊天上聖母聚會，場面盛況空前，2024年將十方善信的愛心透過鹿耳門天后宮惠民，廣植福田，發揮台南市傳愛精神，幫助更多台南市的弱勢家戶，讓大台南成為更美好、幸福的城市。

鹿耳門天后宮管理委員會林瑞男主任委員表示，往年7月普渡之白米捐贈予本市20家教養院，每家600公斤白米，2024年期許擴大照顧本市弱勢家戶，故將姐妹會之法會物資全數捐贈予台南市實物愛心銀行及社福機構，讓這份愛的暖流持續蔓延，更多民眾一起行善，將溫暖送到社會每個角落。

社會局長盧禹璁表示，台南市政府秉持著「公私協力照顧弱勢」施政理念，台南市實物愛心銀行截至目前已建置實物愛心銀行5處委辦實體店面、16處合作實體店面及18處實物分站，為經濟弱勢或遭遇急難的家庭提供及時且適切的緊急生活物資協助，鹿耳門天后宮將地方信仰化為公益向善之號召力，共同照顧弱勢族群，使有限的社福資源發揮更大效益。

社會局說明，台南市公益平台及實物愛心銀行整合社會資源，結合各慈善夥伴愛心捐款及物資，運作至今已獲得各善心企業與慈善單位熱烈回響，倘有各類物資需求、物資捐贈或公益平台之相關問題，歡迎聯繫台南市社會局社會救助科06-2995686洽詢。