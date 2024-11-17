兒童歌仔戲親子劇場匯演台南場精彩落幕　吸引眾多民眾欣賞

▲「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，11月16日來到台南321巷藝術聚落，吸引超過1500人次的民眾共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立傳統藝術中心今年首度辦理的「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，11月16日來到台南321巷藝術聚落，吸引超過1500人次的民眾共襄盛舉。

下午先由明華園星字戲劇團、鄉城歌仔戲劇團、脈脈文化、細尾仔、大峰奢華服室等表演團體、文化工作室，帶領孩童體驗歌仔戲妝容、戲服、身段等，晚上再由「中華王金櫻傳統文化藝術協會」演出感人的《阿嬤講古早古-蛇郎君》，為台南市民帶來難忘的一夜。

「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」與台南市、桃園市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣等6個縣巿政府進行巡演合作，為傳統演藝團隊開創更多演出機會，也提供親子觀賞歌仔戲的機會，讓孩童從小接觸戲曲文化，期盼在各縣市政府的重視與共同推廣下，台灣傳統藝術能夠持續向下扎根與擴散，並藉此打開學童的感官及視野。

台南非常重視藝文扎根，今年不僅配合文化部「校外文化體驗」政策，提出「走出校園、文化to go」文化體驗計畫，更與國立傳統藝術中心合作，進行「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」，為台南市民帶來闔家觀賞的歌仔戲劇目，期待將藝術的種子深植每個孩子的心，增進新世代對於自身土地文化的理解與認同，豐富台南在地的藝文能量。

《阿嬤講古早古-蛇郎君》好似格林童話「美女與野獸」的故事內容，與劇中童趣又充滿韻律的四句聯、詩歌、古調，以及演員生動演繹的表情動作，無不拉近了與舞台下孩童的距離，另外搭配東方剪紙的舞台布景，在時而幽微時而繽紛奪目的燈光下，也為觀眾帶來一場美妙的視覺饗宴。

接下來的11、12月，文化能量豐沛的台南將持續為市民帶來豐富的藝文活動，不想錯過藝文活動訊息，也可以持續關注台南文化中心紛絲專頁。