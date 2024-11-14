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台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

▲▼ 動保市集,台南市,寵物保護,動物健康,台南動保,黃偉哲,動保,林怡廷,牙牙。（圖／台南市動物防疫保護處提供）

▲台南市長黃偉哲（右）與動保大使林怡廷牙牙（左）共同宣傳11月17日的台南動保市集。

圖、文／台南市動物防疫保護處提供

台南市動物防疫保護處將於11月17日在善化糖廠盛大舉辦「我愛毛孩從心開始」動保市集，吸引不少知名動保品牌共同參與推廣動物保護，深化台南市的動物友善形象。今(14)日上午的活動宣傳記者會中，台南市長黃偉哲與知名動保大使林怡廷(牙牙)共同出席，互動引導「狗狗撿回收物」、「狗狗算數學」等有趣表演，藉此傳達動物保護和教育的重要性。記者會並邀請到民視新聞主播劉方慈主持，為整場記者會增添專業亮點。

黃偉哲表示，台南市自TNVR開始實施之後，對於毛小孩生命的保障也更多，為了不讓他們過度繁殖，相對應的配套就是要節育，同時能夠有一個安全的地方，並鼓勵認養，讓浪浪能夠找到牠們的新主人與新家。另外，市府也積極設置寵物公園及寵物友善措施，希望在全市三十七個行政區皆設立，讓寵物及飼主都有很好的活動空間，推動台南市成為毛小孩友善城市。

▲▼ 動保市集,台南市,寵物保護,動物健康,台南動保,黃偉哲,動保,林怡廷,牙牙。（圖／台南市動物防疫保護處提供）

這次動保市集活動是由農業部經費支持，今日的宣傳記者會上，特別邀請到知名動保大使林怡廷（牙牙）現身，包括社團法人台南市獸醫師公會、社團法人台灣偵搜犬協會和台南市臨床獸醫師醫學會也到場支持，展現業界和民間對動保的重視。市議員沈震東也前來關心與會。

記者會也預告市集當日將有慈愛動物醫院、東森寵物雲和可沛寵藥三大品牌加入，以專業資源全面推動動物健康與福利。慈愛動物醫院將在17日活動當日提供寵物醫師健診服務，讓飼主能深入了解毛孩的健康狀況，延續該院多年來對動物福利的持續關注與醫療公益理念。

活動現場設置寵物美容專區，讓毛孩們在活動現場也能享受高品質的美容服務，展示寵物生活美學。可沛寵藥，作為永信藥品集團旗下的寵物品牌，將展示其專業的寵物用藥與保健品，並致力推廣提升飼主對寵物健康的意識。

此外，為響應台南400-農漁地景藝術節-府城動保蛻變與進步的主題，市集現場也將融入農村再生示範社區的展示，讓民眾深入了解台南的農村文化與動物友善理念。

▲▼ 動保市集,台南市,寵物保護,動物健康,台南動保,黃偉哲,動保,林怡廷,牙牙。（圖／台南市動物防疫保護處提供）

動保處指出，此次市集活動內容豐富，不僅設有動保宣傳區、認養專區、疫苗施打服務區，還包括寵物用品和健康相關產品攤位，更融合農村再生示範社區的展示及府城特色美食，讓參與民眾在輕鬆的市集氛圍中，邊享受購物樂趣，邊學習動物保護的重要知識。

另外亦有寵物闖關比賽，飼主帶著寵物進行趣味互動闖關，報名參賽者可獲得寵物隨行杯一個(限量100個)，而優勝者可獲得寵物旅館住宿券、全能保護洗護組及皮膚保健洗護組， 歡迎市民朋友踴躍報名參賽。

此外，市集當日也將舉行「113年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽」頒獎典禮，以「台南農村友好狗」為主題，鼓勵孩子們透過畫筆展現犬隻與人類在農村共處的故事。獲獎的優秀學生將於現場接受表揚，並展出其創意作品，讓更多人從孩子們的視角了解動物保護的深意。

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