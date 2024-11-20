29歲陸抗癌部落客「一隻羊吖」去世　她生前掙扎寫下：不甘心

▲「一隻羊吖」入院治療前的照片。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抗癌部落客「一隻羊吖」的弟弟19日發文表示，姊姊沒能戰勝胃癌病魔，已經去世，並配圖指出，「姊姊在生命最後時刻，在紙上掙扎寫下『我不行了』、『不甘心』。」不少粉絲們震驚不已。

據《極目新聞》報導，「一隻羊吖」帳號在2023年9月8日上傳第一部影片，並寫下「生病之後，不是在醫院，就是在去醫院的路上，從一開始抗拒，到慢慢習慣，再到後來，可以一個人獨自面對」。

▲ 「一隻羊吖」紀錄往返醫院治療的日常。（圖／翻攝自微博）

「一隻羊吖」一共上傳了70多部影片，主要內容在分享，自己一年多來的抗癌之路。該帳號的主頁上寫著，「即使深處黑暗，也要心向陽光，加油！加油！」

據她本人生前介紹，自己出生於1995年，父親多年前，因病過世，媽媽和妹妹都患有精神問題，後來自己和妹妹都罹癌，在自己抗癌期間，還要帶著母親和妹妹到處求醫。

「一隻羊吖」曾在8月30日的影片中表示，自己只希望能有多點時間，可以陪奶奶、陪陪家人，「一家人什麼時候，才能平平安安的呢？」

▲▼ 「一隻羊吖」後期已無法回家，需長期待在醫院治療。（圖／翻攝自微博）

「一隻羊吖」的影片顯示，入院治療的期間，躺在病床上的她，身體極度虛弱，帳號只能由家人代為經營。

「一隻羊吖」的弟弟用該帳號寫道，「姊姊對不起，沒能和妳一起戰勝病魔，也沒能完成妳最後的遺願，送妳回家，到生命最後還在堅持，不甘心，願妳在天堂沒有疾病，沒有痛苦，一路走好姊姊，下輩子我還做妳的弟弟。」

▲ 「一隻羊吖」生前最後寫下的文字。（圖／翻攝自微博）

相關貼文引起網友感嘆，「很早就追蹤她了，真的不想看到這樣的結局」、「妹妹一路走好，一直在關注妳，很意外，總以為妳能挺過難關」、「好難過，我一直不敢追蹤她，但是經常會來看看，希望她能好轉，之前給她盡了點微薄之力，希望她能好好治療、早日康復，沒想到居然看到這個，為什麼那麼快，這女孩真是太苦了，希望她來生一定幸福美滿」。