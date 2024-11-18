陸36歲抗癌網紅「陳班長」離世　妻親拔針頭：我和女兒沒有家了

▲大陸一名抗癌網紅「陳班長」離世，妻子親拔針頭沉痛發文。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名擁有20多萬粉絲的抗癌網紅「陳班長」17日離世，享年36歲。「陳班長」的妻子「小雨點媽媽」藉由他的帳號公布死訊稱，「今天下午4點32分你丟下了我和女兒，我和女兒沒有家了，我該怎麼辦！」影片中，小雨點媽媽寫上，「我親手幫你拔掉的，你終於解脫了，再也不用遭罪了，去那邊享福吧！」

《瀟湘晨報》報導，妻子稱，陳班長18歲當兵，34歲退役後查出淋巴癌晚期，因病不幸逝世，年僅36歲，女兒兩周前剛滿3歲。

就在「陳班長」離世的前一晚，該帳號曾釋出資訊稱，陳班長上午狀態很好，還和3歲的女兒互動，中午更是吃了雪糕，沒想到，下午突然進入半彌留狀態，晚上曾一度清醒過來，但說出一些稀奇古怪的話，吵著要回家，但其實，陳班長就在家裡休息。

此前，小雨點媽媽多次釋出「陳班長」在醫院治療的畫面，只見陳班長已被病情折磨得心力交瘁、雙眼無神、面色發黑，也讓小雨點媽媽經常心疼到淚流滿面。

陳班長離世後，小雨點媽媽也在個人社群平台上發文稱，心疼得無法呼吸，我該怎麼接受這樣的結果。你走得沒有任何心願，你丟下我和女兒怎麼辦，迷糊的時候一直牽掛著我和女兒，一直喊著我們。

對於陳班長的離世，不少粉絲感到不捨，也心疼照顧他的家人，「在抗癌的一年多，我們也見證了作為一個軍人的堅強意志，也見證了嫂子的不離不棄」；「一路走好」；「願天堂沒有疾病和痛苦」。