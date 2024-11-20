張嘉郡批台電3年補5千億　郭智輝脫口：後年還再補1千億

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院從2023年起至明年，透過增資與撥補，台電連3年已獲得5000億元撥補，經濟部長郭智輝今（20日）在立法院經濟委員會答詢國民黨立委張嘉郡時漏口風說，後年還要再撥補1000億元，等於4年要撥補至少6000億元。

張嘉郡批評，行政院連續3年撥補給台電共5000億元，天然氣的國際價格回穩，台電也漲電費，後年還要再撥補1000億元，台電擺爛每年靠撥補，就是不願調整能源配比，讓錯誤的能源政策持續由全民埋單。

張嘉郡今日在經濟委員會質詢指出，台電從去年開始，經濟部增資1500億元、疫後特別條例撥補500億元，到今年再增資1000億元，追加預算要1000億元，明年還要編列1000億元，3年撥補5000億元，台電虧損宛如無底洞。

張嘉郡表示，台電最近4個月已經開始有盈餘，7月73億元、8月129億元、9月122億元，台電不只漲電價，國際天然氣的價格，也已回到俄烏戰爭前水準，她批評，台電每年都靠撥補，經營只要擺爛，也不思考調整能源配比。

張嘉郡質問部長能否保障明後年不漲電價，郭智輝先說電價不是他決定，又脫口說出，「如果明、後年都補我1000億元…」張嘉郡說，現在還在討論明年的1000億元，經濟部已經在想後年還要補1000億元，未免太離譜。

郭智輝說，因為疫情影響，台電負債3千多億，撥補費用都是在補過去的虧損，並非目前的經營不善。