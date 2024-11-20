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新北無照駕駛罰金破3.5億　累犯高達75%！交通部擬修法加重罰

▲▼新北警強力取締無照駕駛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北警強力取締無照駕駛 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市警察局交通大隊統計，2024年1至10月間共取締無照駕駛違規案件2萬9494件，罰鍰總額高達3億5392萬元。其中，累犯比例驚人，5年內違規2次以上者達2萬2225件，占案件總數的75%。根據《道路交通管理處罰條例》，累犯須加重處罰，單次罰鍰增至2萬4000元。交通部擬修法提高罰鍰最高3萬6000元，致重傷、死亡，終身不得考照。

分析違規年齡層後發現，未成年占12.5%，18至24歲者占23.7%，未滿25歲的年輕人共占近4成，為無照駕駛的高風險群體。警方指出，無照駕駛者通常缺乏交通安全知識與防禦駕駛觀念，且對車輛操作不熟悉，容易引發傷亡事故。例如，台北市曾發生少年無照駕駛導致3死多傷的重大事故，教訓深刻。

新北警方已將無照駕駛列為重點取締項目，並依《道路交通管理處罰條例》第21條第6項追究車輛所有人責任，進一步強化管理。此外，警方對被攔查的無照駕駛車輛，將當場移置保管，防範駕駛人再次違規上路。

為進一步遏止無照駕駛，交通部研議修正相關法規，計劃將罰鍰上限由現行的2萬4000元提高至3萬6000元，並新增規定，若無照駕駛肇事導致他人重傷或死亡，違規者將面臨終身不得考取駕照的處罰。修法內容同時納入違規車輛當場移置保管，強化執法效果，並以循立法程序推動。

▲▼新北警強力取締無照駕駛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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