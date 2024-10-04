外交部南辦開放今16時前「緊急領護照」　無緊急者正常上班日領取

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

受到颱風山陀兒破紀錄風勢與驚人雨量影響，高雄市今（4日）繼續停止上班上課，以利災後恢復作業進行。對此，外交部南部辦事處開放今日上午10點至下午4點，提供個人及旅行社「緊急領取護照」，然而，其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等業務仍暫停。

高雄市受山陀兒颱風肆虐，暴風圈籠罩超過60小時，強勁風力及雨勢造成各地大小災情不斷，影響上班、上課及交通安全，高雄市政府則宣布10月4日繼續停止上班上課。

外交部南部辦事處為顧及民眾出國需要，在風雨減弱的前提下，將於10月4日上午10點至下午4點提供個人及旅行社緊急領取護照服務，其他申辦護照、外國人簽證及文件證明等業務仍暫停。

此外，外交部領事事務局表示，外交部領事事務局、外交部中部、東部、雲嘉南辦事處則已恢復上班，將正常提供民眾各項領務服務。

外交部領事事務局特別提醒南部有緊急領取護照需求的民眾，出門應小心自身安全，無緊急事由者請在正常上班日領取護照。另各地天氣變化甚大，請民眾隨時注意最新公告。

外交部領事事務局說明，南部民眾如因急難救助需求，需要臨時辦理護照，請洽外交部領事事務局（02-2343-2807、02-2343-2808）、或外交部中部辦事處（04-22510799）、雲嘉南辦事處（05-2251567）協助，或致電外交部領事事務局臺灣桃園國際機場辦事處的緊急連絡中心（0800-085095）。