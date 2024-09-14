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出國「護照做2事」被拒絕入境！地勤一看秒暈　外交部解答了

出國要小心！護照「亂貼紙、蓋章」將被拒絕入境　外交部解答了

▲護照具有公文書的性質，擅自蓋章、塗改將影響出入境通關。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

疫情解封過後，不少民眾會選擇出國遊玩放鬆，而近日就有一名機場地勤喊話，提醒網友千萬別在護照外面或裡面亂貼貼紙、蓋章，並警告可能會「直接被拒絕入境」。

原PO日前在社群平台「Threads」貼出一張照片，只見畫面上有本護照中蓋了台北景點的紀念章，並直指這是一個被機場擋住而不能報到的旅客護照，「出國拜託，不要在護照外面或裡面亂貼貼紙，或是亂蓋章了，這不是貼紙收集冊還是紀念章收集冊，會直接被拒絕入境哦」。

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貼文一經曝光，迅速引起網友熱議，紛紛表示「這種直接拒絕入境我覺得剛好」、「哪來的天兵？」、「小時候在最後一頁蓋了觀景台紀念章，幾年後被海關罵了」、「可以先過濾一些不適合出國的人」。

實際上，外交部早在今年3月公告，曾有國人赴他國旅遊時，因將旅遊景點紀念章戳蓋於護照內頁，造成入境他國時遭拒，後被遣返回台；疫情解封後，國人出國旅遊激增，又已發生國人不察加蓋紀念章戳於護照之案件。

外交部強調，護照具有公文書的性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，倘若護照蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，即已構成護照汙損，應即申換新護照，以免影響出國旅遊通關的權益。

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