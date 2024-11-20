鳩山由紀夫：想穩定中日關係　日本必須封存「中國威脅論」

▲日本前首相鳩山由紀夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本前首相鳩山由紀夫近日赴雲南昆明參加「中國國際友好城市大會」，在談到中日關係的發展時，他強調，日本若想要穩定的中日關係，就必須徹底封存「中國威脅論」。

根據《澎湃新聞》報導，鳩山由紀夫大會開幕式上致辭表示，國際關係越是複雜艱難，越需要面對面交流，進行坦誠而富有建設性的對話，以努力構建友誼之橋，「只結交意氣相投的朋友，排斥或批判異己，只會加深分裂的根源。」

▼中日關係。（圖／路透社）

鳩山由紀夫認為，加強民間交流對增進日中兩國友好關係非常重要，在教育、體育和文化領域，中日都有很多可以進行交流的領域，「為大學生和更年輕的群體創造更加自由往來的環境。」加強這方面的交往非常重要。

鳩山由紀夫說，通過這種交流，兩國年輕人既能夠更好地瞭解日中兩國交往的歷史，也能夠更好地克服兩國交往中面臨的種種困難。

鳩山由紀夫還提到，日本與中國之間必須以實際行動體現戰略互惠，從日本方面看，日本不能一方面講要與中國深化戰略互惠關係，一方面又在日本國家安全保障政策中，強調中國的戰略挑戰，「日本如果想要穩定的中日關係，就必須徹底封存『中國威脅論』。」

鳩山由紀夫2009年9月成為日本首相，但上任僅8個月，就因美軍沖繩普天間基地遷移問題所引發的爭議而請辭。此外，鳩山由紀夫也是日本知名的親中派，曾稱「理解中國主張釣魚台主權屬於中國」，被日本國內輿論強力攻擊。