　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鳩山由紀夫：想穩定中日關係　日本必須封存「中國威脅論」

▲日本前首相鳩山由紀夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相鳩山由紀夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

日本前首相鳩山由紀夫近日赴雲南昆明參加「中國國際友好城市大會」，在談到中日關係的發展時，他強調，日本若想要穩定的中日關係，就必須徹底封存「中國威脅論」。

根據《澎湃新聞》報導，鳩山由紀夫大會開幕式上致辭表示，國際關係越是複雜艱難，越需要面對面交流，進行坦誠而富有建設性的對話，以努力構建友誼之橋，「只結交意氣相投的朋友，排斥或批判異己，只會加深分裂的根源。」

▼中日關係。（圖／路透社）

▲中日關係。（圖／路透社）

鳩山由紀夫認為，加強民間交流對增進日中兩國友好關係非常重要，在教育、體育和文化領域，中日都有很多可以進行交流的領域，「為大學生和更年輕的群體創造更加自由往來的環境。」加強這方面的交往非常重要。

鳩山由紀夫說，通過這種交流，兩國年輕人既能夠更好地瞭解日中兩國交往的歷史，也能夠更好地克服兩國交往中面臨的種種困難。

鳩山由紀夫還提到，日本與中國之間必須以實際行動體現戰略互惠，從日本方面看，日本不能一方面講要與中國深化戰略互惠關係，一方面又在日本國家安全保障政策中，強調中國的戰略挑戰，「日本如果想要穩定的中日關係，就必須徹底封存『中國威脅論』。」

鳩山由紀夫2009年9月成為日本首相，但上任僅8個月，就因美軍沖繩普天間基地遷移問題所引發的爭議而請辭。此外，鳩山由紀夫也是日本知名的親中派，曾稱「理解中國主張釣魚台主權屬於中國」，被日本國內輿論強力攻擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美國警告「恐有重大空襲」　緊急關閉駐烏克蘭大使館
獨／21歲女撞爛試乘車！營業所爆「懸缺」　業務員身心現況曝
快訊／吊車傾倒　司機跳車遭重壓慘死
霸凌案何佩珊稱「不算情節最重大」　黃捷：怎樣的悲劇才重大？
快訊／何佩珊崩潰哭了！
超狂畫面曝！高雄驚見多輛「敞篷超跑」奔馳海上
多門市歇業爆欠薪！員工怒「老闆裝死」　業者回應了
北韓5士兵輪流性侵　綑綁28歲俄女教師

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

字節跳動宣布加大激勵力度　對高績效員工發放更多期權

中國男子在菲律賓街頭「被刺4刀」亡　警：兇手下手前無徵兆

工程師護照「手繪出境章」下場慘　陸網友讚：應該去當畫師

鳩山由紀夫：想穩定中日關係　日本必須封存「中國威脅論」

「中文YT第一人」李子柒：不希望青少年當網紅　遭網友炎上掀論戰

27歲女做「雷射祛斑」後身亡　 家屬質疑：麻藥敷太多

黎智英案開庭　認替蔡英文介紹美國前防長、陸軍副參謀

張家界「假古城」日賣10張門票　害母公司瀕臨破產

門窗抖動金屬碰撞！　五月天上海演唱會周邊住宅「震感」強烈

習近平G20佔據C位　分析：顯現北京國際影響力

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

字節跳動宣布加大激勵力度　對高績效員工發放更多期權

中國男子在菲律賓街頭「被刺4刀」亡　警：兇手下手前無徵兆

工程師護照「手繪出境章」下場慘　陸網友讚：應該去當畫師

鳩山由紀夫：想穩定中日關係　日本必須封存「中國威脅論」

「中文YT第一人」李子柒：不希望青少年當網紅　遭網友炎上掀論戰

27歲女做「雷射祛斑」後身亡　 家屬質疑：麻藥敷太多

黎智英案開庭　認替蔡英文介紹美國前防長、陸軍副參謀

張家界「假古城」日賣10張門票　害母公司瀕臨破產

門窗抖動金屬碰撞！　五月天上海演唱會周邊住宅「震感」強烈

習近平G20佔據C位　分析：顯現北京國際影響力

字節跳動宣布加大激勵力度　對高績效員工發放更多期權

快訊／美國警告「恐有重大空襲」　緊急關閉駐烏克蘭大使館

桃勤處理班機、行李延誤挨批危機應變差　交長要求：多學學長勤

台灣「新年式TOYOTA RAV4」車型配備都曝光！外觀內裝升級預計不漲價

林襄泰國脫了！「幾乎都蹦出來超兇」比基尼根本包不住 事業線全看光

好友借15萬投資虛擬幣　桃園男義氣相挺...又是投資詐騙

台股ETF受益人1011萬續創高　00940、00919、00929今年人氣前三大

高流「下酒祭」12／7登場　《黑白大廚》學餐名家現場料理免費吃

前警政署長張四良猝逝！醫列「10大徵兆」警告：恐是心肌梗塞

蔡辰男出售全台最隱密高檔餐廳　「海峽會」為何找他接手？

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

男子上班時間「睡1小時」遭開除

她跑馬拉松狂掃20公斤補給　PO網炫耀：明年再來進貨

黎智英案開庭　認替蔡英文介紹美國前防長

用過期眼藥水！她隔天「視力剩0.1」

浙江爆兇殘殺妻分屍　警發照懸賞緝凶

打工仔腳踏4條船　只為「騙3女錢取悅1女」

他演唱會門口「租借手機」　月收20萬

陸金飾1克跌至3078元 網喊：已哭哭

想詐保險金！他開車撞樹…把自己撞死

14歲女童墜落亡！商場遭轟「玻璃沒裝好」公布畫面　風向大反轉

被逼自然產　她5F跳下一屍兩命

少年晨跑4圈操場…突倒地「腦死」

張家界「假古城」日賣10張門票　害母公司瀕臨破產

27歲女做「雷射祛斑」後身亡

更多熱門

相關新聞

中國氣球激起美國社會反華情緒

中國氣球激起美國社會反華情緒

「中國間諜氣球」是美國政客的故意炒作，一個氣球監控了這麽多天，巧在布林肯訪華前夕被美國政客和媒體大肆炒作，顯然美國不希望中美關係改善才是真正目的。美國一些媒體充分利用這個機會，接連炒作了幾天，操縱美國民眾產生「美國本土受到中國間諜氣球威脅」的危機感，充分激起了美國社會的反華情緒。

趙立堅回應英首相選舉：中國威脅論解決不了問題

趙立堅回應英首相選舉：中國威脅論解決不了問題

談東升西降　中共文膽：發展不容打壓

談東升西降　中共文膽：發展不容打壓

美中是戰是和？今夏揭曉

美中是戰是和？今夏揭曉

中共黨員滲透西方機構？　陸外交部回應

中共黨員滲透西方機構？　陸外交部回應

關鍵字：

中國威脅論鳩山由紀夫

讀者迴響

熱門新聞

獨家大根出面談小孩這次不忍了

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

曾頌恩報備嗨笑「跟空姐坐」　老婆4字有殺氣

王仁甫女兒18歲了！

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

林千又被施暴分手9月「要結婚了」

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面