　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

談「東升西降」　中共黨校謝春濤：中國不會侵略任何國家

▲專家分析，中美貿易戰有可能持續到明年。（圖／路透）

▲美中對抗、世界格局是否東升西降，近年在中國大陸成為熱門話題。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

中共中央黨校副校長謝春濤22日就「東升西降」、「中美意識形態鬥爭」等議題，向中外媒體表示，有些美國人惡意煽動文明意識形態對立，就是包藏禍心，不願意看到中國快速發展。他強調，不論是不是有人做出東升西降的判斷，沒有人有理由去打壓中國，中國的發展對世界也是好事，「中國過去沒有侵略過任何國家，以後強大了，也不會侵略任何國家。」

中國記協22日舉行新聞茶座，邀共中央黨校副校長、黨校國家行政學院副院長謝春濤以「中國共產黨的百年歷程和特點」為主題，和中外媒體交流。

▲▼中國記者協會22日下午舉辦新聞茶座，由中共中央黨校副校長、黨校國家行政學院副院長謝春濤以「中國共產黨的百年歷程和特點」為主題，和中外媒體交流。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國記協22日下午舉辦新聞茶座，由中共中央黨校副校長謝春濤和中外媒體交流。（圖／記者陳政錄攝）

他表示，中國有5000年文明，意識形態、價值觀、文化跟西方國家不同是很正常的，但這絲毫不妨礙中國和其他國家進行各種交流、合作。「中國人願意尊重別的文明，也願意借鑒別的文明。」

謝春濤抨擊，對於文明衝突論，中國人不以為然，有些美國人刻意煽動文明意識形態對立，就是包藏禍心，就是不願意看到中國快速發展，一步步縮小差距，有朝一日在軍事上、科技上超過他們（指美國和部分西方國家），這種圖謀不會得逞，他們沒法阻止中國的發展進步。

對於「東升西降」的說法，謝春濤說，顯然這幾年國際環境變化跟中國快速發展，引起有些國際社會的西方成員，感到不舒服。他接著回顧1979年以來中美建交歷程，指稱中國領導人並非美國所期望，能夠納入美國體系的人，且儘管中國崩潰論充斥國際社會，但是「美國人發現中國沒有垮，還發展的更好」，所以又提出中國威脅論，認為中國發展威脅到其他國家。

謝春濤表示，中國有權發展，有權過上更好生活，中國發展比過去很多國家快，對中國是好事，對世界也是好事，「中國過去沒有侵略過任何國家，以後強大了，也不會侵略任何國家。」他說，不管有人是不是做出東升西降的判斷，中國要發展是有充足理由，沒有人有理由去打壓中國。

他還提到，這些年來美國為首的一些西方國家，對中國的打壓，這一點不光中國人看得清，世界很多人都看清，「美國人對中國年輕人和中國廣大民眾，進行了非常深刻的教育，這教育是共產黨想教育都很難取得的效果，就是讓中年輕人，失去了對美國等西方國家的好感。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
李威去年悄回台「虔心修佛拒接戲」！　低調改行賣茶具
三級警戒擬「有條件微解封」　這3類場所可以營業！今日拍板
颱風最快今生成！滯留鋒再徘徊3天　全台防中尺度對流致災降雨
台中工廠大火照亮夜空！爆炸震醒居民　10多名移工一度受困

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港大研究：科興疫苗抗體過低　接種者難通過入境測試

談「東升西降」　中共黨校謝春濤：中國不會侵略任何國家

廈門21日新增6例「境外移入」　全部來自台灣

中國夢包含「祖國統一」　中共黨校副校長：就在不太遠的將來

他瞞老婆網購PS5！快遞小哥「喵語暗號」半夜送貨　下秒悲劇了

南方五省用電緊張　廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

陸智慧高鐵動車組擴大投運　自動駕駛最高可達350公里／時

大陸公布「4款可供出口」疫苗清單！　康希諾疫苗「只需打一針」

埃及出發2恐怖航班落地！　「機上108人」PCR陽性

聘禮要求太過分！孕婦「婚禮前2天」被退婚　向男友怒討4百萬元

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

藍心湄台上更衣直接半裸　9年前演唱會2021還在聽!!

真．老公視角「醜樣截圖再放大」　老婆被惡搞！網：老公還活著嗎

神明桌抽屜虎皮蛋糕限量販售！　橘貓肥美出爐...網暴動：有賣嗎？

港大研究：科興疫苗抗體過低　接種者難通過入境測試

談「東升西降」　中共黨校謝春濤：中國不會侵略任何國家

廈門21日新增6例「境外移入」　全部來自台灣

中國夢包含「祖國統一」　中共黨校副校長：就在不太遠的將來

他瞞老婆網購PS5！快遞小哥「喵語暗號」半夜送貨　下秒悲劇了

南方五省用電緊張　廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

陸智慧高鐵動車組擴大投運　自動駕駛最高可達350公里／時

大陸公布「4款可供出口」疫苗清單！　康希諾疫苗「只需打一針」

埃及出發2恐怖航班落地！　「機上108人」PCR陽性

聘禮要求太過分！孕婦「婚禮前2天」被退婚　向男友怒討4百萬元

瑞典法院判決：維持華為「不得參與5G建設」禁令

綠營甩時中！疫情炸鍋急尋「新神人」　南北各自鎖定他

人夫重逢高中初戀一次就中　前妻抓包「長子變次子」告討200萬

高端總經理黑歷史起底！　「錢收一收就跑」被罵是漢奸

死囚鄭武松「每天如被凌遲」盼伏法：關到死更痛苦！比殺人還殘忍

日職開打疫苗副作用首例　廣島隊兩主力缺陣

港大研究：科興疫苗抗體過低　接種者難通過入境測試

熊熊開公司「董事長是張承中」！　掰了特斯拉男狂拚副業

認情變劉又年後…許瑋甯獨守千萬愛巢！「足不出戶療傷」靠媽顧3餐

最容易「單身一輩子」星座Top 3 ！　浪子射手超恐婚、冠軍不意外

神明桌抽屜虎皮蛋糕限量販售！　橘貓肥美出爐...網暴動：有賣嗎？

大陸熱門新聞

廈門21日新增6例「境外移入」　全部來自台灣

「遊戲王卡」拍賣價飆破3.7億！26歲原卡主身分曝

談東升西降　中共文膽：發展不容打壓

他瞞老婆網購PS5！快遞小哥半夜送貨悲劇了

澳門：台灣移入確診者「隱瞞去過印度」

埃及出發2恐怖航班落地！　機上108人PCR陽性

中共黨校副校長：民族復興包含統一

邱毅赴廈門打疫苗　曝台灣藝人施打名單

大陸公布「4款出口」新冠疫苗清單！

聘禮要求太多　女被退婚怒討4百萬

情侶操場活春宮一路到天黑　同學興奮觀戰　

南方五省用電緊張 廣東工廠錯峰限電埋經濟未爆彈

家裡共處1小時！公公在臥室錘殺兒媳

大陸駐美大使崔天凱PO辭別信！近日將返國

更多熱門

相關新聞

Fed主席:預期高通膨很快消退

Fed主席:預期高通膨很快消退

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天出席國會聽證會，他表示，他預期最近飆高的物價很快就會消退，使通貨膨脹維持在可持續的水平。

全民打疫苗拚免疫　政院疫苗預約平台蓄勢待發

全民打疫苗拚免疫　政院疫苗預約平台蓄勢待發

金管會與美國德州銀行署簽訂MOU　台美合作跨境監理！

金管會與美國德州銀行署簽訂MOU　台美合作跨境監理！

寡婦看片調到最大聲　卻連錯喇叭！

寡婦看片調到最大聲　卻連錯喇叭！

文在寅接見美新任「北韓特使」！

文在寅接見美新任「北韓特使」！

關鍵字：

中共建黨百年習近平中共黨校美國中國威脅論中美

讀者迴響

熱門新聞

獨／三級警戒擬延長至712　電影院、美術館維持「關閉」

獨／三級警戒擬延長至712　3大考量曝光

快訊／焦糖陳嘉行勝訴momo親子台：現在糗了吧

即／端午連假陪妻回娘家過節　26歲汽車維修師確診

三級警戒延長到7／12　指揮中心回應了

童仲彥拍AV曬上空身材！網笑指「鮪魚肚」

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

陳零九康復出院首直播！　曝染疫「1恐怖後遺症」...還罹患恐慌症

三級警戒3度延長？六都首長「解封」意見一次看

52歲男打疫苗後喘不過氣　隔天躺床上亡

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

王浩宇第一次求救　曝兩個月虧損400萬

單身妹雨中嘶吼「我原廠耶」49秒撕心影片網笑翻

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

更多

最夯影音

更多
瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑
英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

英國達人巧手做「超擬真娃娃」！　客製化調整...精細外型成心靈寄託

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

全國三級警戒延長至712！拍板原因曝「怕報復性旅遊」

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

雨神眷顧！南化水庫蓄水率100%　空拍記錄「湧流奔騰」壯闊畫面

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

93歲老翁打疫苗「躺兒懷中離世」　欲釐清死因需花30萬請法醫解剖

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面