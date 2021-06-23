談「東升西降」　中共黨校謝春濤：中國不會侵略任何國家

▲美中對抗、世界格局是否東升西降，近年在中國大陸成為熱門話題。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

中共中央黨校副校長謝春濤22日就「東升西降」、「中美意識形態鬥爭」等議題，向中外媒體表示，有些美國人惡意煽動文明意識形態對立，就是包藏禍心，不願意看到中國快速發展。他強調，不論是不是有人做出東升西降的判斷，沒有人有理由去打壓中國，中國的發展對世界也是好事，「中國過去沒有侵略過任何國家，以後強大了，也不會侵略任何國家。」

中國記協22日舉行新聞茶座，邀共中央黨校副校長、黨校國家行政學院副院長謝春濤以「中國共產黨的百年歷程和特點」為主題，和中外媒體交流。

▲中國記協22日下午舉辦新聞茶座，由中共中央黨校副校長謝春濤和中外媒體交流。（圖／記者陳政錄攝）

他表示，中國有5000年文明，意識形態、價值觀、文化跟西方國家不同是很正常的，但這絲毫不妨礙中國和其他國家進行各種交流、合作。「中國人願意尊重別的文明，也願意借鑒別的文明。」

謝春濤抨擊，對於文明衝突論，中國人不以為然，有些美國人刻意煽動文明意識形態對立，就是包藏禍心，就是不願意看到中國快速發展，一步步縮小差距，有朝一日在軍事上、科技上超過他們（指美國和部分西方國家），這種圖謀不會得逞，他們沒法阻止中國的發展進步。

對於「東升西降」的說法，謝春濤說，顯然這幾年國際環境變化跟中國快速發展，引起有些國際社會的西方成員，感到不舒服。他接著回顧1979年以來中美建交歷程，指稱中國領導人並非美國所期望，能夠納入美國體系的人，且儘管中國崩潰論充斥國際社會，但是「美國人發現中國沒有垮，還發展的更好」，所以又提出中國威脅論，認為中國發展威脅到其他國家。

謝春濤表示，中國有權發展，有權過上更好生活，中國發展比過去很多國家快，對中國是好事，對世界也是好事，「中國過去沒有侵略過任何國家，以後強大了，也不會侵略任何國家。」他說，不管有人是不是做出東升西降的判斷，中國要發展是有充足理由，沒有人有理由去打壓中國。

他還提到，這些年來美國為首的一些西方國家，對中國的打壓，這一點不光中國人看得清，世界很多人都看清，「美國人對中國年輕人和中國廣大民眾，進行了非常深刻的教育，這教育是共產黨想教育都很難取得的效果，就是讓中年輕人，失去了對美國等西方國家的好感。」

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