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中共黨員滲透西方機構？　陸外交部：中國威脅論翻版

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▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

近日，英國、澳洲等媒體報導稱，經比對一份195萬中共黨員的名單後發現，中共黨員已經滲透進入到西方國家的機構、大學和銀行當中，是潛在的間諜。對此，中國外交部發言人汪文彬今（15日）指出，「相關說法這是對共產黨無端抹黑和攻擊，又是一個中國威脅論的翻版。」

汪文斌表示，「有關說法無外乎是個別反華分子對中國共產黨歇斯底里抹黑和污蔑，在邏輯上是荒謬的，事實上也根本站不住腳，不過是中國威脅論的又一翻版。」

談到現有9200萬中共黨員，汪文彬說，中共黨員在各行各業當中發揮著先鋒模範的作用，這是中國的現實國情。中國共產黨眾信守諾，光明磊落，國與國的交往應當遵循國際關係的基本准則，應當尊重彼此的制度和國情。

汪文斌強調，「我們相信對中國和中國共產黨的無端抹黑和攻擊，一切理性、有良知和正義感的人士，對此都不會認同。」

▲▼間諜,情報,指紋。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

▲大陸官媒《環球時報》社評反擊，中國間諜名單真假無從得知。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

關於中國間諜滲透西方國家事件，大陸官媒《環球時報》引述外媒相關報導，英國和澳大利亞媒體指出一名中國「異見人士」通過加密軟件向反華的「對華政策跨國議會聯盟」傳送了一份文件，上面有約195萬名中共黨員的個人資料，包括姓名、出生日期、民族、地址和電話號碼。

該報導稱，澳媒表示，中共黨員已經「滲透」到美英澳駐上海的總領事館和銀行等外資企業。英媒說，很多中共黨員學者在英國大學就讀，參與了敏感領域的研究。

環時社評也反擊，名單真假無從得知，由美國發起的對中共的抹黑越來越荒腔走板。把中共黨員當成滲透者、情報人員，這是美國鼓動的對華意識形態朝著極端方向狂奔的結果。

該報導稱，當中國人看到「五眼聯盟」國家這種神經兮兮的表現，都會嘲笑他們對中國情況的嚴重無知，或者覺得不可思議。
 

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