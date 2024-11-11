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城市行銷開紅盤帶動觀光旅遊　嘉義市住宿銷售額破18億

▲▼ 嘉義市住宿業營利事業銷售額1-8月較去年成長逾8% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市團隊在市長黃敏惠帶領各局處全心投入城市經營，成功帶動觀光旅遊人潮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

來嘉旅遊正夯！嘉義市在國旅逆勢中開出亮眼紅盤，不斷成長，根據財政部最新統計資料顯示，今(113)年1至8月，嘉義市住宿業營利事業銷售額累積達18億1,202萬5,000元，較去年(112)年同期成長逾8%，創下紀錄。

▲▼ 嘉義市住宿業營利事業銷售額1-8月較去年成長逾8% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市光織影舞吸引近百萬旅客 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市市長黃敏惠表示，感謝觀光產業所有業者的努力，在國旅逆勢下共同打造優質的旅宿環境，吸引更多旅客造訪這座建城320、擁有豐厚人文涵養的城市。市府持續為城市創造亮點，舉辦光織影舞，吸引超過88萬人次造訪，購物節、搖滾音樂祭等多元活動齊發，期待讓更多人發掘嘉義市這座城市既懷舊又摩登的新潮魅力。

▲▼ 嘉義市住宿業營利事業銷售額1-8月較去年成長逾8% 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長提到，市府除規劃精彩活動，也以多元行銷管道，讓世界看見嘉義市。2022年成立影視協拍中心，吸引《車頂上的玄天上帝》、《華麗計程車行》等知名影視作品來嘉取景，藉影視傳播力量行銷嘉義市風光。近年亦參與東京食品展，讓更多人看見嘉義市好吃、好買的一面；繼去年前進泰國後，今年搭上MZ世代旅遊潮，再度攜手嘉義市城隍廟、旅宿業及伴手禮業者前往韓國舉辦推介會，期待吸引更多年輕的國際旅客前來嘉義市體驗不同的人文風情，吸引更多的潛在觀光客源，市府團隊會持續努力，繼續繳出亮眼成績。

▲▼ 嘉義市住宿業營利事業銷售額1-8月較去年成長逾8% 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示， 根據最新財政部統計資料顯示，嘉義市住宿業營利事業銷售額今年累計至8月達18億1,202萬5,000元，較112年同期的16億8,477萬6,000元，增加1億2,724萬9,000元，成長幅度近8%。

張婉芬處長也分享，嘉義市除有優質景點，也持續輔導旅宿業者，提升旅宿量能，成效備受肯定。連續兩年拿下

▲▼ 嘉義市住宿業營利事業銷售額1-8月較去年成長逾8% 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市城市經營出色，帶動觀光旅遊人潮，住宿業營利事業大豐收 。（圖／嘉義市政府提供）

交通部觀光屬旅宿業管理輔導績效考評特優，旅宿業住宿人次也連續兩年創下歷史新高；輔導業者獲得金質好客民宿，創下5家入圍業者全數獲獎的佳績，與旅宿業者共同為提升服務努力。

▲▼ 嘉義市住宿業營利事業銷售額1-8月較去年成長逾8% 。（圖／嘉義市政府提供）

同時，嘉義市也面向國際，積極推動旅宿業者獲穆斯林認證，為嘉義市優質的旅宿接軌國際注入量能。嘉義市文化路夜市今年首次納入交通部觀光署觀光遊憩據點人次統計，今年上半年就以825萬2522人次的人潮榮登嘉義地區景點冠軍；全國排名上，嘉義市「文化路夜市」首度名列前十名排行，排名第三名，可見全國民眾對嘉義市遊玩的喜愛，及不容小覷的旅遊市場。市府未來也將持續與業者合作，讓各國內外旅客看見嘉義市觀光量能。

 
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