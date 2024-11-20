　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動部霸凌案調查核心名單曝！全與她有交情　粉專轟：查個雕

謝宜容捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自臉書／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

▲謝宜容捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自臉書／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署公務員霸凌輕生一案，勞動部公布調查報告書中，稱謝的管理方式「並非導致該員輕生的主因」，引發議論。粉專《不演了新聞台》指出，調查小組核心為次長許傳盛、次長黃玲娜、參事吳雅慧等3人，全與謝宜容有交情，因此忍不住痛批「查個雕」。

粉專《不演了新聞台》昨（19日）表示，勞動部霸凌案，調查小組核心為次長許傳盛、次長黃玲娜、參事吳雅慧等3人。粉專指出，許傳盛與被調查的謝宜容分署長是過去台北市政府社會局的舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示「我認識謝很久，她只是個性急」；黃玲娜則與謝宜容同時間，都曾在許銘春辦公室服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於吳雅慧，粉專提到，勞動部長何佩珊8年副秘生涯的親信，空降勞動部12職等，現在在何部長辦公室，也是謝宜容過去的同事。3個調查小組核心都與謝宜容有交情，讓粉專忍不住痛批「查個雕」。

針對本案，勞動部昨（19日）發聲明指出，謝宜容管理方式雖非同仁離開的直接原因，但仍須為此負機關首長的行政責任，即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職；謝宜容的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，也導致一級主管不敢反映意見，下情無法上達，這部分將依公務人員考績法規定議處。

勞動部說明，北分署同仁的離開，主要是因為單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助，勞動部將追頒授予勞動獎章，並為他向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償；同時，責令北分署所有資訊標案均暫時停止，重新評估研議其合理性，並同步檢討相關資訊人力配置。

勞動部說，另外，直接督導資訊小組的北分署副分署長、秘書室主任，沒有及時檢討智能就業服務系統目標，也沒有幫助聯繫相關單位，更沒有發現同仁無助，也要負擔連帶責任，一併送考績會議處。

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

延伸閱讀
情侶泡三溫暖回來胯下好癢　內褲超多小紅點！竟是「這病」惹禍
殘忍金魚秀3／展出地老闆竟是啦啦隊女神林襄　聽聞爭議秒切割：結束合作
男友爬山全程幫異性朋友背包包　眾人搖頭：一定對她有意思

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／PEETA葛格被控持毒　結局出爐
2女搶1男！　美術館豪宅區10人大亂鬥濺血
日媒點名！　要注意中華隊「2關鍵打者」
林千又被施暴分手9月「要結婚了」！　無名指被套牢
日媒態度大轉變！　12強最新戰力評比出爐
快訊／2縣市大雨特報　下到明晚
「我當然敢辦她！」　何佩珊承諾本周懲處謝宜容

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航女空服員褲裝挨批「像魯夫、荷官」　交長：找專業服裝師設計

中華隊若奪冠「500鈔票該換圖了」　網笑：唯一支持1人

下周鋒面、華南雲雨帶聯手襲台　專家：有利冷空氣南下

求職者要求招待「乙杯手搖飲」訊息曝！大票點頭：會考慮錄取

快訊／2縣市大雨特報　一路下到明晚

勞動部高官下令瞎忙業務　吳欣岱怒轟：迎合政府AI幻想出來的工作

勞動部霸凌案調查核心名單曝！全與她有交情　粉專轟：查個雕

民航局提5大措施防颱風天「重落地」　應規劃2個備降機場

台北最不會下雨區域傳「龜神坐鎮」　鄭明典曬圖曝原因

超高齡社會「在宅住院」成趨勢　遠端病人監測RPM提升照護品質

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

孫生幫出獄媽找「月租4千」住處　寧上心靈課也不同住：很可怕

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

華航女空服員褲裝挨批「像魯夫、荷官」　交長：找專業服裝師設計

中華隊若奪冠「500鈔票該換圖了」　網笑：唯一支持1人

下周鋒面、華南雲雨帶聯手襲台　專家：有利冷空氣南下

求職者要求招待「乙杯手搖飲」訊息曝！大票點頭：會考慮錄取

快訊／2縣市大雨特報　一路下到明晚

勞動部高官下令瞎忙業務　吳欣岱怒轟：迎合政府AI幻想出來的工作

勞動部霸凌案調查核心名單曝！全與她有交情　粉專轟：查個雕

民航局提5大措施防颱風天「重落地」　應規劃2個備降機場

台北最不會下雨區域傳「龜神坐鎮」　鄭明典曬圖曝原因

超高齡社會「在宅住院」成趨勢　遠端病人監測RPM提升照護品質

獨／北分署涉職場霸凌　新北勞工局將前往勞檢

還垃圾場清白！花蓮美崙飄惡臭　環保局揪出元兇

華航女空服員褲裝挨批「像魯夫、荷官」　交長：找專業服裝師設計

公益愛行腳徒步環寶島　反詐+交通安全與公益並肩行

小心旅遊雷區！2025全球「15大避訪景點」出爐　東京、京都上榜

彰化2賓士路口對決！他再推撞4車「車頭爛毀」　驚悚影片曝

台南東區凌晨客機車車禍　2人受傷送醫

快訊／PEETA葛格被控持毒　大麻電子煙驗出他指紋結局出爐

促內需救經濟　中共中央財辦：完善「想、敢、能」消費的環境

沒壞習慣！她頭痛2個月「驚罹肺腺癌末期」傻了　醫曝致病因

佛教饒舌神曲《一起來學佛》！　南非男秀流利中文RAP超洗腦

生活熱門新聞

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

不只麥當勞、必勝客！饗食天堂也喊漲

獻花中華隊爆紅！　華航最正地勤藏跳舞片

冬天要來了！　全台明顯降溫時間曝

4縣市大雨！　入秋最強冷空氣下周到

薄瓜瓜來台娶妻！奢華婚前趴喊卡原因曝光

外送員詛咒負評者：已有人車禍往生

台北最不會下雨區域傳「龜神坐鎮」　鄭明典曬圖曝原因

新生和平天橋再見！　護橋團體淚喊：不要拆

11月下旬「超強運四生肖」

高科大32萬可買「博士學位」　教授還性侵女學生

18歲烏克蘭妹來台追愛突悔婚　「對不起他媽媽」

天蠍排第2名！　「抓狂時最恐怖」星座情人Top4　

更多熱門

相關新聞

勞動部涉霸凌分署長「目的良善」挨轟　何佩珊：僅專家用語

勞動部涉霸凌分署長「目的良善」挨轟　何佩珊：僅專家用語

勞動部勞動力發展署北分署1名公務員輕生引發關注，北分署前分署長謝宜容遭到調離降職，並送考績會議處，但她至今仍神隱未出面道歉，且報告中一句「目的良善」引起眾怒，對此，勞動部長何佩珊今（20）日表示，關於「目的良善」一句，這是專家們的專業用語，不代表認同霸凌行為。

涉霸凌分署長神隱未道歉　何佩珊：她身心狀況不好

涉霸凌分署長神隱未道歉　何佩珊：她身心狀況不好

勞動署謝宜容照片曝光　「調職未降等」憂秋後算帳

勞動署謝宜容照片曝光　「調職未降等」憂秋後算帳

前勞動部長稱缺人？　人事總處說話了

前勞動部長稱缺人？　人事總處說話了

勞動部無法證實長官霸凌　謝宜容：未要求立刻回Line

勞動部無法證實長官霸凌　謝宜容：未要求立刻回Line

關鍵字：

不演了新聞台勞動部謝宜容周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

獨家大根出面談小孩這次不忍了

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

快訊／國1「6車追撞」　紫爆回堵10公里

青山宮遶境爆「警要參加者名單」　主辦怒拒

陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

不只麥當勞、必勝客！饗食天堂也喊漲

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面