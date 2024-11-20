勞動部霸凌案調查核心名單曝！全與她有交情　粉專轟：查個雕

▲謝宜容捲入職場霸凌爭議。（圖／翻攝自臉書／勞動力發展署北基宜花金馬分署）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署公務員霸凌輕生一案，勞動部公布調查報告書中，稱謝的管理方式「並非導致該員輕生的主因」，引發議論。粉專《不演了新聞台》指出，調查小組核心為次長許傳盛、次長黃玲娜、參事吳雅慧等3人，全與謝宜容有交情，因此忍不住痛批「查個雕」。

粉專《不演了新聞台》昨（19日）表示，勞動部霸凌案，調查小組核心為次長許傳盛、次長黃玲娜、參事吳雅慧等3人。粉專指出，許傳盛與被調查的謝宜容分署長是過去台北市政府社會局的舊識，在調查期間，許傳盛甚至在部務會議公開表示「我認識謝很久，她只是個性急」；黃玲娜則與謝宜容同時間，都曾在許銘春辦公室服務。

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至於吳雅慧，粉專提到，勞動部長何佩珊8年副秘生涯的親信，空降勞動部12職等，現在在何部長辦公室，也是謝宜容過去的同事。3個調查小組核心都與謝宜容有交情，讓粉專忍不住痛批「查個雕」。

針對本案，勞動部昨（19日）發聲明指出，謝宜容管理方式雖非同仁離開的直接原因，但仍須為此負機關首長的行政責任，即日起調離北分署長一職，並降調為非主管職；謝宜容的管理方式及情緒控管確有不當，以至於造成其他同仁被施予職場霸凌的感受，也導致一級主管不敢反映意見，下情無法上達，這部分將依公務人員考績法規定議處。

勞動部說明，北分署同仁的離開，主要是因為單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助，勞動部將追頒授予勞動獎章，並為他向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償；同時，責令北分署所有資訊標案均暫時停止，重新評估研議其合理性，並同步檢討相關資訊人力配置。

勞動部說，另外，直接督導資訊小組的北分署副分署長、秘書室主任，沒有及時檢討智能就業服務系統目標，也沒有幫助聯繫相關單位，更沒有發現同仁無助，也要負擔連帶責任，一併送考績會議處。

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