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公務員遭霸凌輕生！許銘春稱勞動部員額不足　人事總處說話了

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前勞動部長許銘春19日聲明指出，「過去我也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。」（圖／記者許宥孺翻攝）

記者董美琪／綜合報導

勞動力發展署北分署公務員輕生引發關注，行政院人事總處指出，勞動部組織調整至今，已獲行政院核增職員與聘用人員共計263人，但增加員額並非減輕人員負擔的唯一解方，應持續從源頭檢討減事，落實健康友善職場環境是首長責無旁貸的責任與義務。

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲的吳姓同仁本月初疑似因受到職場霸凌，在辦公室輕生。勞動部長何佩珊19日在勞動部舉行記者會說明，表示此案主要是因為單獨從事資訊工作量過於龐大及壓力太大，又缺乏足夠資源協助，勞動部將追頒授予勞動獎章，並為他向考試院爭取認定為因公傷亡之公務人員撫卹補償。同時，責令北分署所有資訊標案均暫時停止，重新評估研議其合理性，並同步檢討相關資訊人力配置。

前勞動部長許銘春19日聲明指出，根據勞動部調查結果，輕生的同仁長期工作負荷量太重，這是政府機關長期人力不足的問題，隨著為民服務的業務量增加，但公務人力卻沒有隨之調整，她的聲明中指出「過去我也曾為了發展署的員額不足向行政院爭取提升勞動條件，但受限於體制未果。」

對此，人事總處19日晚間透過新聞稿指出，勞動部暨所屬機關自103年2月17日組織調整迄今，已獲行政院核增職員與聘用人員共計263人，其中即包含因應勞動檢查，勞工職業災害保險及保護法施行擴增之業務量能，以及勞動部勞動力發展署暨所屬機關督導失業認定業務等重要工作推動而核增。

人事總處認為，為減輕同仁工作負擔，增加員額並非唯一解方，各部會更應從業務推動方向，持續從源頭檢討減事，或進行業務流程、辦理方式簡化，及善用數位科技強化機關人力運用效能。未來勞動部及所屬機關為推動業務如仍有人力需求，人事總處亦將積極協助。

最後，人事總處表示，落實健康友善職場環境，避免同仁於執行職務時遭受身體或精神不法侵害，提供員工免受霸凌侵犯之工作職場，亦為各機關及首長責無旁貸的責任與義務。

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