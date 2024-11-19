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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法交鋒！卓榮泰酸朱精算師　國民黨嗆：只會揣摩賴清德上意

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院長卓榮泰今（19日）在立法院備詢時表示，國民黨主席朱立倫做過行政院副院長，除非任內完全沒有看到中央的財政，否則怎麼會有跟事實相左看法？「精算要算財政，不要算政治。」國民黨發言人楊智伃回擊，卓榮泰不要只顧著揣摩賴清德的上意，而忘記了民意，為了自身的政治利益，甚至忘記過去台南市長賴清德對人民的承諾。

楊智伃表示，朱立倫基於落實地方自治的精神，才主張應修正25年來未曾動過的財劃法，改變中央集權又集錢的狀況，這本來就是藍綠共識，相反卓榮泰的攻擊根本毫無道理、避重就輕，更讓卓榮泰的數學看起來好像是跟政客學的，若賴清德提及財劃法內心只有加法，想的只有增加自己權力，那麼卓榮泰談財劃法，內心只有減法，想的只有如何減少傷害賴清德的玻璃心，悲哀的是內心都沒有人民，看不到地方上民間疾苦。

楊智伃進一步舉例，桃園升格為直轄市十年以來，人口成長為六都第一，但分配到的統籌款、補助卻是六都最後一名，各項地方建設更讓市府財政壓力沈重，顯示現行分配制度的不合理之處。

楊智伃直指，過去陳菊甚至是賴清德本人都曾支持修正財劃法，而現在換了位子就換了腦袋，反過來指責在野黨是「毀憲亂政」，根本就是自打嘴巴，立場前後不一，無法讓人民信服。

楊智伃強調，財劃法已經25年未有修正，城市發展的狀況早已大相徑庭，請卓榮泰切勿只顧揣摩上意、不顧民意，唯有正視地方的訴求，共同理性討論財劃法，才能讓台灣地方均衡發展，進而提升人民生活水準。

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