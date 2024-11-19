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緊黏馬斯克！剛一起看完格鬥賽　川普擬參加SpaceX火箭試射

▲▼2024年11月16日，川普與馬斯克出席舉辦在紐約市麥迪遜花園廣場（at Madison Square Garden）的UFC終極格鬥冠軍賽。。（圖／路透）

▲川普與馬斯克繼16日一同出席UFC終極格鬥冠軍賽後，消息稱川普可能會在19日出席SpaceX的火箭試射活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國當選總統川普19日可能現身德州，參加SpaceX的火箭試射活動。此舉不僅表明了他對太空探索領域的支持，也顯示他與SpaceX創始人馬斯克的深厚友誼。

據路透社報導，儘管川普的過渡團隊暫時還未就川普的出行計畫作出置評，但根據美國聯邦航空管理局（FAA）公佈的消息，SpaceX位於德州的活動地點上空已被發布臨時飛行限制。報導稱，相關禁令通常是迎接高調訪問的重要措施。與此同時，川普佛州住宅上空的飛行限制也將在同一時間被解除。

路透社指出，川普與馬斯克的關係日益緊密。此前，馬斯克曾多次在政策和科技議題上向川普提供建議，並頻繁造訪川普的海湖莊園。在過去的周末，馬斯克還隨同川普出席了在紐約舉行的終極格鬥冠軍賽，如今川普再蒞臨SpaceX的火箭試射活動，反映了馬斯克與川普如今的友誼相當深厚。

這次火箭發射活動是SpaceX第6次對其星際飛船進行測試。相關火箭系統是實現載人登火星計畫的核心技術。星際飛船的發射不僅有助於推動馬斯克的火星探索夢想，也符合NASA未來載人登月計劃，並可能在川普任內促進更多太空相關合作。

在此次測試中，SpaceX將再次嘗試利用安裝於發射塔的大型機械臂，抓住第一級「超重型」推進器。這項技術第一次在10月進行測試時曾引起川普的高度關注。

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