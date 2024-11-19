作家PO圖「贏球台灣隊，輸球中華隊」　鄉民傻：精神勝利法

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中華隊於本屆世界12強棒球錦標賽預賽表現優異，以四勝一負、分組第二的佳績晉級四強。對此，圖文創作者蕭瑩燈PO出一張中華隊4場比賽的圖文，其中贏的場次都被改為「台灣」，輸給日本則變為「中華」，讓PTT鄉民看完傻眼。

蕭瑩燈在臉書粉專以「台灣棒球進入世界四強的成績單」為題，PO出一張圖片。圖片標示出，中華隊本次參加錦標賽預賽遇上的隊伍，包括韓國、多明尼加、日本及澳洲等4隊，而贏下韓國、多明尼加及澳洲等3隊時，獲勝隊伍被改為「台灣」；反之，輸給日本時則被寫成「中華」。

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台灣棒球進入世界四強的成績單： 由蕭瑩燈發佈於 2024年11月18日 星期一

蕭瑩燈的粉絲看完紛紛留言，「中華台北就是自我矮化的東西」、「以後就是贏球台灣隊，輸球中華隊」、「何時才能真正正名『臺灣隊』，甩掉那些不倫不類的隊稱」，但也有人說「笑死，不要在那蹭好嗎？真可悲，真正下去比賽的球員看到你這篇一定吐出來」、「這麼不爽中華兩個字，把身份證前兩個字剪了」、「奇文共賞」、「有台灣隊？我看到的都是中華台北隊」。

該圖被轉至PTT後，鄉民表示，「阿Q到這個時代還有」、「這很青鳥呀，包贏的」、「贏才是國球，這很青鳥」、「我以為是反串」、「精神勝利法」、「不敢硬起來東奧正名在這裡吃豆腐，笑死人」、「雙贏就是台派贏兩次，贏麻了都」、「台灣隊永不輸球，笑死」。