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地震位移！新北捷運環狀線「年底復駛」　鋼箱梁明全復位

▲▼0403地震，新北環狀線軌道基樁位移。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北環狀線在04/03地震後9跨鋼箱梁因地震影響位移。（示意圖／記者許靖騏攝）

文／中央社

新北市捷運局19日說，捷運環狀線9跨鋼箱梁因地震影響位移，其中6跨已復位，位移最嚴重的3跨連續梁明天完工。目標12月10日讓新北捷運公司測試行駛，12月31日復駛。

新北市長侯友宜19日到環狀線中原站視察環狀線修復情形。捷運局專委涂貫迪透過簡報表示，環狀線受4月3日地震影響，造成9跨鋼箱梁位移，其中包含6跨簡支梁及3跨連續梁，目前9跨鋼箱梁即將全數復位，正進行軌道、供電、通訊及號誌纜線等設施修復作業。

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涂貫迪說，為加快修復速度，鋼箱梁復位及附屬設施修復由多組工班同步進行，除了6跨簡支梁復位，至今也已更換1020片軌道基鈑、並將900公尺軌道復原，此外還有供電、通訊及號誌纜線已卸除，水環纜線已完成80%更新，目標年底全線復駛營運。

▲▼檢測人員採用精密儀器進行梁、柱、盤式支承檢測。（圖／新北市政府提供）

▲新北捷運表示，將於12月31日復駛。（示意圖／新北市政府提供）

涂貫迪表示，3跨位移連續梁位於交通要道（員山路及中正路），施工困難度極高，共分3階段作業。3跨連續梁長達110公尺、重達1200公噸，必須同時頂昇，風險很大，除了要以精密設備同時監控頂昇狀況，還特別使用具預警功能的同步位移控制器以連動方式施作，也額外設置橫擋保護。

新北捷運局長李政安說，鋼箱梁全數復位完成後，也施作永遠的第二道防線，包括全面更換為新優化的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置，在雙重保護機制下，確保6級強震來襲不再有位移。

侯友宜接受媒體聯訪時說，原本經專家研判要到明年6月才能完工，經團隊努力，預計復原工程會提早半年完成，只要測試安全無虞，希望今年底就能恢復通車。

媒體詢問何時能知道第三方公正單位鑑定結果。侯友宜說，現在由第3方公正單位鑑定，預計如果明年首季能順利出來，只要釐清鑑定責任歸屬後，「對該負責任的單位我們絕對會全力地追討，一毛錢都不放過，這就是新北市政府的態度」。

民進黨新北市議員張嘉玲接受媒體聯訪時說，第3方公正單位初步報告已經出爐並送到雙北捷運局，如果相信第3方公正單位調查，那不是應該照單全收、可以儘快公布嗎，此案已經卡太久了，而且如果雙北市府針對這個報告意見不同要怎麼處理。

捷運局回應，第3方公正單位有初步檢討報告，但因並未定案，還有中央氣象署於環狀線沿線地震測站的「加速度（PGV）地震歷時」「速度（cm/s）地震歷時」轉換為「加速度反應譜」及「速度反應譜」，另有環狀線橋梁特殊結構形狀與這次損害原因影響須檢討釐清，尊重專家學者還需要時間審查，才能提交最終報告。

捷運局說，尊重第3方公正單位最後專業判斷，不會有意見不一情形。

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新北捷運環狀線「年底復駛」　鋼箱梁明全復位

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