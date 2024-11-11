捷運北環段蘆洲工地意外不斷　10個月內3起！今2人遭電擊受傷

▲捷運環狀線北環段蘆洲集賢路工地2月間發生瓦斯外洩引發大火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市政府捷運工程局環狀線北環段，位在新北市蘆洲區集賢路工地，從年初至今就發生了3起工安意外。2月間，現場施工人員操作不當導致瓦斯外洩起火燃燒；11月初，施工人員挖斷台電電纜線發生爆炸聲引起火花濃煙；今（11日）又因台電2名員工在進行維修時發生電線短路，2人遭電擊送醫。接二連三發生工安意外，施工安全堪憂。

▼11月3日怪手挖斷電纜線引發爆炸聲及濃煙 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，台北市政府捷運工程局環狀線北環段為銜接第一階段路線自新北產業園區五工路由高架轉入地下方式續沿五權路、高速公路南側、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋進入台北市區後，沿著士林社子、中正路、至善路至大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘。

但在北環段蘆洲區集賢路的捷運工程，自2023年3月18日開工以來迄今，就發生了3起工安意外。今年（2024年）2月28日下午2時許，集賢路靠近捷運徐匯中學站旁，因施工人員操作機具不當，挖破地下瓦斯管線，造成瓦斯外洩，還引起大火，在消防人員搶救下，順利撲滅火勢，沒有人員傷亡。

本月（11月）3日上午11時許，集賢路、信義路口捷運工地，工人在操作怪手時，不慎挖斷台電電纜線，瞬間發出爆炸聲伴隨陣陣惡臭濃煙，經消防人員到場查看，無立即危險，沒有造成傷亡及停電，經台電人員到場處置，關閉受損電纜線電源，並由其他電纜線供電，未影響周遭號誌及店家運作。

今（11日）上午9時許，2名台電人員在集賢路捷運工地進行維修時，因電線發生短路，2人遭電傷，造成28歲魏男頭部、四肢電弧二度燒燙傷共約15%，35歲陳男臉部及右手臂焦黑，二度燒燙傷亦約15%，皆送往北市馬偕醫院。捷運北環段10個月內接二連三發生工安意外，施工安全堪憂。

▼今（11日）2名台電工人遭電擊受傷送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）