駐場獸醫爆虐兔！腳踩後肢、2度猛踹　埔心牧場發聲明回應了

▲兔子意圖逃跑被抓回，獸醫高舉拳頭作勢要毆打兔子。（圖／翻攝臉書社團「兔寶認養●送養幸福樂園」，下同）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園楊梅埔心牧場是親子旅遊的好去處，不料1日深夜11時許卻遭網友在臉書社團爆料，指控駐場陳姓獸醫虐待兔子，不但粗暴地將兔子從籠中強行抓出、腳踩兔子後肢，甚至在離開時發現有兔子擋在門邊，還兩度出腳將兔子踢開，監視器畫面曝光後立即引起網友群起撻伐，揚言抵制無良牧場。對此，埔心牧場今(2日)也發出聲明回應，強調內部已展開調查，將對相關人員予以最嚴厲處分。

爆料網友匿名在臉書社團「兔寶認養。送養幸福樂園」中曝光監視器畫面，指控埔心牧場駐場的陳姓獸醫虐兔，高層知情卻毫無作為，意圖包庇不良獸醫。畫面拍下，身穿工作服、戴著手套的獸醫將手伸入鐵籠中，粗魯地抓住兔子的耳朵將其拎出，不顧兔子掙扎將牠按在地上，還伸腳踩住兔子後肢防止逃脫，接著開始進行檢查作業，但期間兔子掙脫一度想逃離，卻因後肢被踩住，只能在地上死命掙扎；獸醫隨後再度揪住耳朵將兔子抓回，還將手高舉作勢要出拳打兔子，並抄起一旁剪指甲的器具敲了兔子兩下，疑似是在訓誡。

▲兔子後肢被踩住，無法逃脫，只能在地上死命掙扎。

另一段監視器畫面中，該名獸醫在完成檢查作業後，將該隻兔子拎起丟回籠中，並起身準備要離開籠舍，而這時獸醫發現門邊角落有隻兔子亂入擋道，竟出腳朝牠屁股踢了一下，眼見沒有成功踢開，還二度伸腳、並更大力將兔子踢出籠舍。多段監視器畫面曝光後，立即引爆網友怒火，揚言展開抵制，痛批「兔子很脆弱，又踢又打，沒耐心就不要當獸醫，埔心牧場太誇張」、「好殘忍，一個獸醫居然這樣欺負動物」、「絕對不會再去埔心！」

▲▼獸醫兩度伸腳將兔子踢開，還單手將兔子高舉在半空，動作粗暴，引發網友撻伐。

對此，埔心牧場今(2日)發出聲明稿回應，「針對近日網路上對牧場兔子照養不當事件的討論，埔心牧場深表遺憾。愛護動物牧場責無旁貸，內部已在第一時間展開調查，並對相關人員予以最嚴厲的處分。秉持愛護動物的初心，牧場將進一步加強專業動物照護的教育訓練，確保動物的權益獲得應有的保障。」

▼埔心牧場發聲明回應。（圖／埔心牧場）