日本SUKIYA「今年第2度」喊漲！影響品項曝光　漲幅最高50日圓

▲日本SUKIYA今年第2度漲價。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本知名牛丼連鎖品牌「すき家」（SUKIYA）宣布，由於國產米價格持續上漲，自22日起將全面調漲全國各門市的牛丼價格，漲幅介於10至50日圓（約新台幣2至11元）之間。

根據《日本放送協會》報導，すき家此次調漲金額主要依牛丼的大小而定，其中「中碗」（並盛）從原本的430日圓（約新台幣93元）上調至450日圓（約新台幣98元）、「大碗」（大盛）從630日圓（約新台幣136元）調漲至650日圓（約新台幣141元），而「特大碗」（特盛）則從780日圓（約新台幣168元）提高至830日圓（約新台幣179元）。

すき家的母公司「Zensho控股」（ゼンショーホールディングス）指出，此次調漲主因是原物料成本增加。店內主要採用日本國產米，例如越光米（コシヒカリ）及一見鍾情米（ひとめぼれ），但因農業相關成本喊漲及集貨業者間競爭加劇，今年新米的交易價格創下歷史新高，對連鎖餐飲業者造成壓力。

報導指出，這已經是「すき家」今年第2次調整牛丼售價，此次調漲將影響所有使用白飯的菜單，約6成商品的價格將提高10至60日圓（約新台幣2至13元）不等。