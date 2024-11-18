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職權霸凌逼死下屬！日本前兵庫縣知事被彈劾　回鍋參選又當選

▲▼日本兵庫縣前知事齋藤元彥。（圖／翻攝自維基百科）

▲兵庫縣前知事齋藤元彥最近回鍋參加知事選舉再次當選。（圖／翻攝自維基百科）

文／中央社

日本兵庫縣前知事齋藤元彥因涉職權霸凌，9月遭議會一致通過不信任決議案後下台，不過他在昨天投開票的兵庫縣知事選舉中擊敗其他6人當選，明天將就職並在選後首度踏進縣府。

無黨籍的齋藤2021年7月首次當選兵庫縣知事，當時以43歲的年齡成為日本第二年輕的知事之一。齋藤被職員告發涉及職權霸凌等問題，兵庫縣議會9月19日在議會開議首日，以86票全票通過了不信任決議案，是日本地方自治史上第5例。

議會認為，齋藤因為職權霸凌的內部舉發引起一連串問題，已「導致縣政嚴重停滯和混亂，無法免除他的政治責任」。

日本經濟新聞報導，選出新任知事的選舉昨天投開票，無黨籍47歲的齋藤贏得111萬3911票，擊敗獲得97萬6637票的無黨籍前尼崎市長稻村和美，以及拿下25萬8388票的無黨籍前參議員清水貴之等人。

這次選舉的投票率為55.65%，大幅超越上次2021年的41.1%。

齋藤針對告發事件導致縣政混亂致歉，但是主張查明告發者身分並祭出懲戒處分的判斷適當。

他在選戰中強調以年輕族群為對象的相關政策，以及行政與財政改革等政績，並積極使用社群媒體拉抬年輕族群與無黨派選民的支持。

而齋藤也成為第2位因議會通過不信任案後下台，但又成功回鍋的知事。第1位是2002年時任長野縣知事田中康夫。

而這次選舉票數第二高的稻村在選戰中的訴求是結束混亂的縣政，並受到部分自民黨籍縣議員與立憲民主黨系的議員等人組成的會派（議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體）「兵庫縣民聯盟」支援，最終仍敗選。

另一方面，由6名律師組成的第三方委員會，以及縣議會成立的特別調查特別委員會（通稱百條委）仍在持續調查齋藤被職員告發涉及職權霸凌等問題。告發此事的男性職員已於今年7月過世。

報導指出，齋藤要如何與縣府職員與兵庫縣議會重建信任，也成為外界焦點。

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