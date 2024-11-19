傅崐萁控拿兒當人頭規避財產申報　郭智輝怒：不實指控

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰19日率相關部會首長至立法院會報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。國民黨立委傅崐萁質詢時質疑，經濟部長郭智輝於上任前利用兒子公司作為人頭，轉讓股票，規避財產申報。對此，郭智輝反擊，自己是按照法律規定申報，「你這個是不實指控，我表示抗議」。

傅崐萁先提到，郭智輝是崇越科技董事長，是資本額才18億的小公司，不是真正科技研發，是個代理商，這樣小公司企業主當國家的經濟部長做大了，而台積電到熊本，郭智輝日前還說上下游都要帶去日本，不知道是不是其實當的是日本招商局長？

卓榮泰跳出緩頰，強調佈局全球是壯大台灣整個產業鍊，這是國家的戰略目標。傅崐萁聽了仍不滿，批評有台積電在台灣，沒人敢動台灣，讓台積電搬走，這就是不應該，且崇越2023年就在熊本設據點，郭智輝是不是另有考量？

傅崐萁更指出，郭智輝今年接任經濟部長，4月10日轉讓名下19億所有股票，請問轉到哪去？郭智輝回應，自己都照實申報。傅崐萁痛批，「我要揭穿你」，指控郭智輝是用自己小孩當人頭，將股票轉到兒子負責的公司，郭智輝持有股份99.9％，且4月10日轉讓，他兒子公司根本還沒核准，根本是要規避財產申報。

郭智輝重申，他完全按照法律規定申報，並反控傅崐萁是不實指控，「我表示抗議」。站在一旁的卓榮泰也說，委員推論邏輯都有問題，應該給部長充分說明。最終傅崐萁質詢時間到，仍大罵規避、羞恥，與郭智輝互嗆。