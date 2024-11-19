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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院通過翁柏宗條款、NCC人事卡關　卓榮泰：將提出新人選

記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨團上周聯手刪除NCC萬年延任條款，代理主委翁柏宗必須下台；另外，新任NCC人事仍卡在立法院尚未審議，未來翁下台後NCC將只剩會3人，運作上將有極大困難。對此，行政院長卓榮泰今（19日）表示，會審慎思考所提名的委員是否能繼續擔任被提名人；另外，行政院最近正緊鑼密鼓，希望能夠籌措一份新的人選，讓國會儘速通過。

▲▼卓榮泰赴立院報告立法院備詢 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰赴立院報告立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

卓榮泰說，首先要跟國人報告，明天就是賴總統以及內閣上任滿6個月，這半年當中，感謝國人對總統跟新的團隊很多的指教、很多的包容，有更多的支持，希望在今年所剩下的這40天當中，立法院能夠很順利地審查完明年的中央政府總預算，同時通過更多的福國利民的法案。

卓榮泰喊話，「甚至我希望能夠減少一些政治上的紛爭」，在有中央政府總預算的支撐底下，明年在賴總統治國理念，以及整個內閣團隊重新在一個新的年度能夠全力奮發，把明年在中央政府總預算所勾勒出來新的一個年度國家施政大政，能夠順利地推動。

卓榮泰說，非常感謝今天有這個機會，再度到立法院來報告今年度的追加預算，那我相信這一切都是往更好的方向在發展。

針對NCC人事案一事，卓榮泰說，立法院裡面也有若干的人事同意權，已經排定了要審議的議程，這讓行政團隊感到非常的欣慰。那至於通傳會的人事，因為經過幾番的波折，而且在修法之後，必須因應新的一個狀況，「因此我會重新審視所提名的委員，是不是能夠在這個時候繼續擔任我們的被提名人，同時如果有需要，我們想盡快的時間內來邀請社會各方面的專業賢達能夠來加入這個行列，一起來為這個事業來做努力」。

卓榮泰說，所以最近正緊鑼密鼓的能夠籌（劃）出一份新的人選，讓國會儘速通過，最大的目的在於讓通傳會能夠順利、正常、合法的運作，這個才是對國人相關權利最大的保障。
 

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