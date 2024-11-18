習近平抵里約熱內盧出席G20　將會英國首相

▲大陸國家主席習近平當地時間17日搭乘專機抵達巴西里約熱內盧，出席二十國集團（G20）領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。（圖／翻攝自新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平當地時間17日乘專機抵達巴西里約熱內盧，將出席二十國集團（G20）領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。期間，習近平將與英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行會面。

《央視新聞》報導，習近平應巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）邀請，於17日至21日赴里約熱內盧出席G20領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。G20領導人峰會將於18日至19日舉行。

習近平發表機場書面講話稱，他期待與魯拉就進一步提升中巴關係、加強兩國發展戰略對接及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。相信這次訪問將進一步增進兩國戰略互信，深化雙方各領域交流合作。

習近平還指出，他期待出席G20領導人第十九次峰會，與各方一道，共商大計，共謀發展，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動G20作為國際經濟合作重要平台繼續發揮更大作用。

香港《信報》則指出，施凱爾在G20領導人峰會期間，將與習近平會面。英國唐寧街首相府表示，施凱爾將表達希望兩國以穩定而務實方式交往的立場，也會提到在國際穩定、氣候變化與經濟成長等共同合作領域，與中國接觸是正確做法。

不過，施凱爾還將強調雙方交往始終建基於國家利益，並會堅定認為需於有分歧的領域，進行誠實對話。