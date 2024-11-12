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凱特王妃結束化療重返王室公務　竟爆「假罹癌」陰謀論

▲凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃復行公務。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton，Princess of Wales）經過數月的預防性化療後，9月宣布結束療程，並公開分享了自己的癌症診斷。她結束化療後的第一個行程是國殤紀念日。然而，她出席活動後，外界竟然出現質疑她根本從未罹癌的陰謀論。

英國《天空新聞》（Sky News）資深王室新聞室編輯米爾斯（Rhiannon Mills），9月時曾錯誤報導凱特的診斷為「癌前細胞」，而非確認的癌症，懷疑論者就指出，米爾斯是王室記者團隊「Royal Rota」的成員，團隊與王室合作密切，而且王室也未對報導中錯用「癌前細胞」一事澄清，使得此一懷疑說法被進一步熱議。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

一名網友在社群平台X上批評道，「她認為在王室人氣低迷的時候，可以打張同情牌。」另一名網友則表示，「癌前細胞絕對不是癌症，她已經過度消費這件事了。」

不過也有持相反意見的支持者，他們反駁，癌前細胞具有發展成癌症的風險，「癌前細胞很容易演變成癌細胞」，力挺凱特王妃。

▲凱特王妃罹癌引起全球關注。（圖／路透社）

▲凱特王妃罹癌引起全球關注。（圖／路透社）

實際上，凱特並未將自己的診斷描述為「癌前細胞」。她今年3月在一段公開影片中表示，「手術後的檢查發現有癌細胞存在，因此我的醫療團隊建議進行預防性化療，目前我處於治療初期。」凱特在今年1月接受腹部手術，並因此休養數月未公開露面。

在這段時間內，有關她健康及個人生活的揣測不斷增多，從使用替身的傳聞到與威廉王子婚姻不和的謠言均有所流傳。

凱特於6月的「皇家軍隊閱兵儀式」上再度現身公眾視野，之後出席了溫布頓網球賽等重要活動，最近則參加了國殤紀念日活動，顯示她正在逐步恢復並投入王室職責。

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