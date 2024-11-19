和老婆吵架怒搶超商　毒駕男還嗆店員：報警啊！我就是警察

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿輝（化名）今年8月間不僅毒駕，他還因為與老婆吵架，憤而跑去超商行竊，結果被店員當場抓包，他怒嗆店員「報警啊！你報警、我就是警察」，最後偷竊不成乾脆用搶的。新竹地院法官日前審理此案，並依搶奪罪判處阿輝有期徒刑8個月，毒駕的部分則依法判刑4個月，均緩刑3年。

▲阿輝和老婆吵架，竟跑去大鬧超商。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿輝今年8月初在某摩鐵內吸食安非他命，接著開車外出，涉嫌毒駕；隔日他開車搭載老婆打算去市區，途中因為兩人吵架，他一氣之下將老婆趕下車，自己驅車前往市區繞行，一路繞到晚上7時許，最後竟然決定去超商行竊。

阿輝徒手竊取貨架上的商品，被超商店長、店員當場抓包，他非但不認錯，還揪住店員的衣領怒嗆，「報警啊！你報警、我就是警察」。當時店員機警直接拔了阿輝的車鑰匙，眼見無法立刻離開，阿輝才下車返回店內結帳，沒想到這只是他的「假動作」，隨後便趁大家來不及反應之際駕車逃逸，由偷變搶，共計得手9171元的商品。

事後警方循線逮捕阿輝，經同意採尿送驗，檢驗結果安非他命濃度為3,360ng/ml、甲基安非他命濃度為23,720ng/ml，均超過行政院公告的濃度值。

新竹地院法官認為，阿輝毒駕、徒手搶奪超商商品，嚴重危及道路交通安全、公然侵害他人財產權，行為確實不可取，考量到他已經坦承犯行，搶來的商品也都已經還給業者並達成和解，犯後態度尚可，最終依尿液所含毒品、代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上而駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑4個月，另依搶奪罪判處有期徒刑8個月，均緩刑3年，另外還要向指定機構或團體提供120個小時的義務勞務，全案仍可上訴。