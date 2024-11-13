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社會 社會焦點 保障人權

不爽人夫欠錢不還　債主放大絕「公開綠帽」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿華（化名）與已婚男子A有債務糾紛，今年2月間竟在村內多處路口張貼自製傳單，控訴A男欠錢不還、妻子外遇，結果討債不成，反而害自己吃上官司。新竹地院法官日前審理之後，依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處阿華有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿華為了催促A男還錢，竟到處張貼傳單指控A男欠錢不還、妻子外遇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿華與A男之間有債務糾紛，今年2月間他開車前往A男住處，並在對方住家外面、村內多處路口張貼自製傳單，上面記載「欠錢不還，敬告鄉里，XXX（A男妻子的姓名）、小王XXX、配偶A男」，還附上A男及其妻子的照片、身分證翻拍照片等個人資料。

A男發現傳單之後，立刻向警方報案並提告。檢方認為，阿華公開A男欠債、配偶外遇等隱私，損害到A男的名譽，而且這些事情僅涉及私德，阿華的作法顯然已經觸法，訊後依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。

新竹地院法官表示，阿華不擇手段只為了促使A男還債，將他人的隱私權棄於不顧，到處張貼自製傳單，此舉不僅無助於解決債務糾紛，更與公共利益無關，屬於非法利用他人個資的行為，最終依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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