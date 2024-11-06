日薪5000元幫跑腿　他入行1個月最後要賠1700萬元

記者黃翊婷／綜合報導

阿德（化名）去年3月底加入某詐騙集團擔任車手，並在1個月內協助詐團將款項提領出來或匯款給上手，因而遭到受害者提告求償1750萬元。新竹地院法官審理之後，最終判阿德應賠償1700萬元，全案仍可上訴。

▲阿德幫詐團跑腿領錢，每天可以拿到5000元報酬。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，阿德去年3月底加入某詐騙集團，負責擔任取款車手，每日可以獲得報酬5000元；該詐團成員透過LINE群組與他取得聯繫，接著假冒股市老師，謊稱下載投資APP可儲值操作股票獲利，他誤入陷阱，短短1個月內損失慘重，憤而決定對阿德提告求償1750萬元。

阿德對於上述指控均表示沒有意見。經查，阿德擔任詐團車手一案，刑事訴訟部分，他已經坦承犯行，並被法官依3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年2個月。

民事訴訟部分，新竹地院法官認為，阿德擔任車手協助領錢或匯款，所得款項雖然都轉交給上手，但他與詐團成員之間有行為分擔共同騙取受害者1700萬元（計算式：250萬＋250萬＋750萬＋450萬＝1700萬），應負起侵權行為連帶賠償責任，受害者依法提告，實屬有據，最終判他應賠償受害者1700萬元，全案仍可上訴。