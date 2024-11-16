醉女吵架罵2字慘變現行犯　1個字代價3000元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小雯（化名）去年10月間在某餐廳喝酒，因細故與其他酒客發生糾紛，竟對到場處理的2名警員辱罵「垃圾」，結果反被當成現行犯逮捕。新竹地院法官日前審理此案，並依侮辱公務員罪，判處小雯罰金6000元，得易服勞役6日。

▲小雯酒後罵警2個字「垃圾」挨罰6000元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小雯去年10月某日凌晨3時許在新竹市某餐廳飲酒，接著因細故與其他酒客發生糾紛，新竹市第一警分局2名警員接獲報案到場處理，她竟以「垃圾」等不雅字眼辱罵警員，當場被以現行犯逮捕。

新竹地院法官檢視警員行動蒐證錄影檔案譯文等證據，發現小雯除了罵警員「垃圾」之外，還不斷挑釁、製造混亂，明顯有干擾、妨礙公務人員執行公務的意圖，而且她的行為已經踰越依法執行職務公務員可合理忍受的範圍，涉犯刑法第140條侮辱公務員罪。

法官表示，小雯未能妥善控制自身情緒，漠視公權力的存在，影響公務員執行職務時的尊嚴，行為確實不可取，考量到她已經坦承犯行，最終依侮辱公務員罪判處罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。

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