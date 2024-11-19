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社會 社會焦點 保障人權

小三自稱遭騙感情　傳訊正宮「管好妳老公」反賠35萬元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）自稱遭人夫欺騙，交往之後才知道對方已婚，一氣之下傳送LINE訊息給正宮，包含「麻煩妳管好妳老公」、「不想當他小三」等等，結果反被正宮提告求償150萬元。新竹地院法官日前審理此案，經檢視小美與正宮的對話紀錄，認為她是在明知人夫已婚的情況下仍答應交往，最終判她應賠償正宮35萬元。

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲小美傳訊息給正宮，告知人夫出軌的事情。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

正宮在判決書中主張，小美明知丈夫是有婦之夫，仍自2021年某時起展開交往，去年8月間甚至透過LINE傳訊息給她，內容包含「姐姐麻煩妳管好妳老公」、「我真的沒有想進入你們那個家，不想當他小三」等等，她這才知道丈夫外遇，而小美將此事告訴她，是想逼迫她與丈夫離婚，因而決定對小美提告求償150萬元。

小美則辯稱，她是受到人夫欺騙才會答應交往、發生性行為，後來知道人夫尚未離婚，想要斷絕聯繫，對方卻不肯放手，為了徹底脫離這段關係，她才會選擇將事情告訴正宮，縱使認為她的行為侵害配偶權，也請法官酌請減少賠償金額。

新竹地院法官檢視小美與正宮的對話紀錄，發現她曾提及，「當我不要繼續的時候，讓他好好回家把時間給家人，他死也不放過我，三拜託四拜託，所以我才心軟，全力全心去愛他」等話，可見她是在明知人夫已婚的情況下，仍繼續與對方交往，並刻意傳訊息告訴正宮這件事情。

法官表示，小美將這段感情關係告知正宮，且持續與人夫糾葛，應當有對正宮宣示自己獲得人夫寧重視與情愛之意，確實侵害到正宮的權益，考量到雙方的身分、地位、經濟情況等因素，最終判她應賠償正宮35萬元較為適當，全案仍可上訴。

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