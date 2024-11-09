吃醋老公曖昧她　正宮怒嗆「渣女」被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小花（化名）因為不滿丈夫與A女往來密切，竟在社群網站上發文，公開A女的照片，罵對方是「賤貨」、「狗男女」、「渣女」，因而挨告。新竹地院法官日前審理此案，並依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處小花有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲小花在網路上發文罵A女，反而害自己觸法被判刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花因為丈夫與A女往來密切，心生不滿，竟在去年11月間於臉書、IG發文8次，公開A女的照片，指責對方與丈夫糾纏不清，穿丈夫的外套、單獨約丈夫出門等等，並用「不安分守己到處找備胎」、「賤貨」、「狗男女」、「渣女」、「噁心」等文字辱罵A女。

雖然小花公布的照片臉部有打馬賽克，但還是足以讓他人辨識出身分，因而被A女一狀告上法院。小花到案之後坦承全部犯行，訊後被檢方依法起訴。

新竹地院法官認為，小花不思以理性方式處理感情糾紛，竟在社群網站上散布毀損A女名譽的言論，嚴重欠缺尊重他人人格權及名譽權的觀念，考量到她已經坦承犯行，但至今仍未與A女和解或取得原諒，最終依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。