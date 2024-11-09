　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃醋老公曖昧她　正宮怒嗆「渣女」被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小花（化名）因為不滿丈夫與A女往來密切，竟在社群網站上發文，公開A女的照片，罵對方是「賤貨」、「狗男女」、「渣女」，因而挨告。新竹地院法官日前審理此案，並依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處小花有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小花在網路上發文罵A女，反而害自己觸法被判刑。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花因為丈夫與A女往來密切，心生不滿，竟在去年11月間於臉書、IG發文8次，公開A女的照片，指責對方與丈夫糾纏不清，穿丈夫的外套、單獨約丈夫出門等等，並用「不安分守己到處找備胎」、「賤貨」、「狗男女」、「渣女」、「噁心」等文字辱罵A女。

雖然小花公布的照片臉部有打馬賽克，但還是足以讓他人辨識出身分，因而被A女一狀告上法院。小花到案之後坦承全部犯行，訊後被檢方依法起訴。

新竹地院法官認為，小花不思以理性方式處理感情糾紛，竟在社群網站上散布毀損A女名譽的言論，嚴重欠缺尊重他人人格權及名譽權的觀念，考量到她已經坦承犯行，但至今仍未與A女和解或取得原諒，最終依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪，判處她有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
百萬象迷湧台中挺兄弟封王！盧秀燕喊「好爽」
向北捷4英雄致敬！長髮哥引《芙莉蓮》金句：努力過的都是戰士
王建民合約到期　兄弟將補強教練團
北捷女剛離職心情差　幻聽有人說壞話才動手
梅蘭妮亞裸照曝光！　俄官媒狂播性感照
快訊／國1「6車連環撞」！　回堵2公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄女當街爆頭濺血送醫！疑情侶吵架　男友闖禍急落跑

快訊／汐止某醫院電梯鋼繩斷裂！工人斷肢頭顱破裂慘死

奪刀勇警任職30年...愛妻也是警察　北市警：公開表揚從優獎勵

涉個資法「帳戶多出5百萬」被羈押　新竹偵查小隊長遭停職

代駕技術差！開保時捷苗栗出車禍畫面曝　車主暴怒路上直接開扁

快訊／汐止國泰電梯拆除鋼繩突斷裂！工人斷肢困電梯井　命危搶救中

向北捷4英雄致敬！中捷長髮哥引《芙莉蓮》金句：努力過的都是戰士

42歲理貨員捷運持刀傷人！剛離職心情差　幻聽有人說壞話才動手

莽男毆金錢豹酒女「杯子砸臉還辱破麻」一審判40天　二審改判4月

快訊／國1員林段6小客車追撞　占內車道回堵2Km

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

孔劉「猜歌成豬隊友」：壓力好大　徐玄振沒聽出防彈少年團秒下跪XD

大巨蛋下水道聽周杰倫？！　昆凌：還是要保持安全

查柯文哲3次便當會！　黃珊珊移送北檢複訊畫面曝光

高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母「2度被通報家暴」　兒身上已有瘀傷

王陽明手錶多到被女兒吐槽：too much！XD #星光雲REELS

快訊／高雄女當街爆頭濺血送醫！疑情侶吵架　男友闖禍急落跑

快訊／汐止某醫院電梯鋼繩斷裂！工人斷肢頭顱破裂慘死

奪刀勇警任職30年...愛妻也是警察　北市警：公開表揚從優獎勵

涉個資法「帳戶多出5百萬」被羈押　新竹偵查小隊長遭停職

代駕技術差！開保時捷苗栗出車禍畫面曝　車主暴怒路上直接開扁

快訊／汐止國泰電梯拆除鋼繩突斷裂！工人斷肢困電梯井　命危搶救中

向北捷4英雄致敬！中捷長髮哥引《芙莉蓮》金句：努力過的都是戰士

42歲理貨員捷運持刀傷人！剛離職心情差　幻聽有人說壞話才動手

莽男毆金錢豹酒女「杯子砸臉還辱破麻」一審判40天　二審改判4月

快訊／國1員林段6小客車追撞　占內車道回堵2Km

快訊／高雄女當街爆頭濺血送醫！疑情侶吵架　男友闖禍急落跑

快訊／汐止某醫院電梯鋼繩斷裂！工人斷肢頭顱破裂慘死

「4000人斬」富豪猝死　AV嫩妻：被交代買興奮劑

在男友爸公司上班！她擔心「好老闆不等於好公婆」　網點出1關鍵

宜蘭最強CP值吃到飽！和牛生食級干貝＋雞佛豬腦大刀腰片千元有找

劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

中國10月CPI年增0.3%　低於市場預期

奪刀勇警任職30年...愛妻也是警察　北市警：公開表揚從優獎勵

第67屆葛萊美入圍名單出爐！泰勒絲又破紀錄…披頭四時隔27年提名

百萬象迷湧台中挺兄弟封王！盧秀燕喊「好爽」　台北場待定

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

北捷「奪刀口罩伯」　是侯友宜老部屬

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

北捷勇警還原現場！　「北捷砍人女」嗆：我不想告訴你

17歲男學生北捷遭砍！老師赴醫院探視

北捷女車上砍人　目擊者被推擠2車廂逃跑

快訊／女搭捷運幻聽　持刀劃傷男學生

更多熱門

相關新聞

日薪5千幫跑腿　他下場要賠1700萬

日薪5千幫跑腿　他下場要賠1700萬

阿德（化名）去年3月底加入某詐騙集團擔任車手，並在1個月內協助詐團將款項提領出來或匯款給上手，因而遭到受害者提告求償1750萬元。新竹地院法官審理之後，最終判阿德應賠償1700萬元，全案仍可上訴。

夫控妻外遇　竟說「回去再當好媽媽」

夫控妻外遇　竟說「回去再當好媽媽」

未成年妹酒駕謊報姊身分　她還幫受罰

未成年妹酒駕謊報姊身分　她還幫受罰

人妻偷吃夫牌友　他「2字中計」被榨乾

人妻偷吃夫牌友　他「2字中計」被榨乾

騙她915萬　貪男1招作死要關7年

騙她915萬　貪男1招作死要關7年

關鍵字：

新竹地院

讀者迴響

熱門新聞

北部驚傳酒店妹染愛滋　10月增100人

車廂內畫面曝！口罩伯上前壓制北捷女

口罩伯壓制北捷砍人女　背景曝光竟是「北市警官」

學生搭捷運遭砍滿臉血！只因站她旁邊

北捷女捷運車廂砍乘客！學生遭刀劃傷

刺穿子宮鬧人命！禾馨美女醫被起底「正面照曝光」

快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

葛斯齊再嗆王定宇　專業網友揪出P圖2疑點

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

北捷逃難畫面曝！門前爆推擠乘客尖叫

勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生　同事怒爆內情

北捷「奪刀口罩伯」　是侯友宜老部屬

北捷女美工刀砍人！男學生滿臉血求救

北捷傷人案3分鐘現場還原　保全衝月台就位

更多

最夯影音

更多

女子謊稱台南行實際飛澳門　友到機場全傻眼：什麼意思

碰瓷？轎車經過阿北突趴地　時機抓太早...反成尷尬現場

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　「怎麼可能聽不膩XD」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

黃珊珊先送廉政署再移北檢！　複訊結束...訊問6小時獲請回

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面