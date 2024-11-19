守護者變不速鬼！北市2警針孔瘋狂偷拍　女警崩潰怒：長官冷漠淪共犯

記者黃宥寧／台北報導

北市大安、信義分局相繼爆出2名男性警員在駐地女廁裝設針孔攝影機，偷拍對象不僅涵蓋同所女警，還涉及男警與借用廁所的民眾，受害範圍之廣、行徑惡劣。然而，多名受害人竟成為最後一個得知真相的人，當下備感羞辱與憤怒，情緒瀕臨崩潰邊緣。被害人不解上級長官早已知曉此事，卻保持沈默，事後也未提供任何安慰或支持，冷漠的態度讓人心寒至極。

《ETtoday東森新媒體》掌握發現，大安分局郭姓員警從警約7年，平日工作表現正常，甚至還熱心幫助民眾。孰料，日前刑事局全台掃蕩包含「創意私房」及「渣男頻道」等兒少性剝削影片網站，意外發現郭員涉案，隨後從其電腦硬碟找到大批偷拍如廁及裙底不雅影像，甚至發現他將偷拍影像進行分類，把受害者的生活照進行影像合成，挑釁人性底線，情節極其惡劣，10月慘遭收押。

信義分局黃姓警員則是在女廁廁所面紙盒內黏貼針孔器材，女警意外發現立刻拆下向值班學長反映，該名員警隨後遭調查，經分局督察組初步分析影像，發現最少有3女2男共5名警員如廁更衣畫面被拍下；由於警所2樓洗手間並未對外開放商借，所以沒有其他洽公民眾受害，黃員被依妨害祕密等罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，部分受害者被通知指認時，看到自己隱私畫面瞬間情緒崩潰。有名受害者低調表示，隱私被如此侵犯，羞辱與憤怒交織，難以形容，更令最令人無法接受的是，上級長官明明早已知曉案件內情，卻從未對受害者表達任何關心，甚至未公開譴責涉案者的惡行，更痛批這種冷漠態度，讓人對警界的信任徹底瓦解。

目前，檢警已全面展開調查，確認2名涉案警員均為「創意私房」會員，並深入追查偷拍影像是否已外流或進行非法販售。接連爆出的偷拍案件，不僅對受害者造成嚴重心理創傷，更暴露警界內部管理的嚴重漏洞，讓社會對人民保母的信任產生強烈質疑。

針對此連環醜聞，台北市警局長李西河已下令，各單位必須在明（19）日晚間10點前完成全面反偷拍偵測作業，以杜絕類似事件再度發生。

北市警察局強調，將持續清查，如發現其他員警涉案，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。