貪拍高中女生裙底存檔還分類！男大生狡辯破功　賠12萬仍判4年

▲高中女學生在捷運站內遭偷拍裙底。（示意圖／取自pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

劉姓男大學生去年（2023年）搭台北捷運，在電扶梯上涉以手機偷拍前方女高中生裙底，被1位見義勇為的女老師喝止，劉男嚇得發抖冒冷汗不敢逃，到案認錯卻又翻供辯稱穿高中制服未必就是未成年人，並主張女方穿安全褲、拍到的畫面不猥褻，台北地院審結認為劉男態度欠佳，不符合自首減刑條件，但已賠償12萬元和解，依情堪憫恕規定判他4年徒刑，可上訴。

本案發生於去年9月14日上午7點多，劉男尾隨被害少女搭捷運站電扶梯往上要到地面樓層，涉將手機伸到少女大腿內側偷拍裙底，手機的手電筒亮燈引起後方1位女老師注意，當場抓包劉男犯行、大聲喝令他留在現場不許動，並報警處理。

▲高中女學生在捷運站內遭偷拍裙底 。（示意圖／photoAC）

劉男嚇得發抖冒冷汗不敢逃，被帶回警局交出犯案手機，承認從被害少女身穿白上衣、黑褶裙並背著書包等外觀，知道對方可能未滿18歲。

但被起訴涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌、得知法定刑為至少7年徒刑後，劉男翻供辯稱沒注意少女當時衣著有無校徽校名，他在大學常看同儕辦活動穿高中制服，所以他認為穿高中制服不一定就是未成年人。

辯護律師指稱，法條明定「使」少年被拍攝性影像，代表雙方須有互動，劉男與被害少女沒交談也沒肢體碰觸，不構成違反意願，劉男以為對方可能在玩角色扮演，於公開場所拍攝對方正常走路姿態，不會造成「性剝削」，且少女內著安全褲，拍到裙底也不算猥褻，頂多是未遂行為。

▲法官查明劉男將偷拍女學生裙底的影像，依照國中「JH」、高中「SH」分類儲存。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

法官認為劉男趁少女不知情而偷拍裙底，就屬於《兒少條例》所稱「違反本人意願的方法」，裙襬所遮掩的隱私部位遭偷拍，就算廣義的「性影像」，不因有穿安全褲而有差別。

此外，法官勘驗劉男犯案手機，發現內有數個取名「SH」或「JH」資料夾，其中幾個用校名英文縮寫加上「SH」的資料夾，存有許多白衣黑裙女高中生的裙底畫面，可見劉男是以「JH」代表偷拍國中（junior high school）女學生、以「SH」代表偷拍高中（senior high school）女學生。

法官指出，其中1個「SH」裡的影像，遭偷拍女學生穿著與本案被害少女相同，被害少女正是這所學校學生，兩者影像檔案格式相同、都由手機內建命名邏輯自動生成，絕非劉男辯稱另從網路下載而來，且案發當時，捷運站內還有多位穿著同樣制服的女學生要去上學。

法官認定劉男專挑中學女學生偷拍，也知道在學高中生可能未滿18歲，警員到場時已輕易鎖定劉男犯案，劉男當場招認，仍不符合自首減刑條件，加上翻供不認罪，犯後態度欠佳。

不過法官考量劉男靠母親籌錢、已賠償被害少女12萬元和解，本件犯案未用強暴脅迫手段，所拍影像並非性交、猥褻等高度情慾畫面，也無犯罪前科，劉男犯行確有情輕法重之憾，因此依情堪憫恕規定，判他4年徒刑、沒收犯案手機與偷拍影像，因判刑逾2年、無從緩刑，可上訴。