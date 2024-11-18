快訊／北市警偷拍連環爆局長震怒　下令偵測全市警所有無針孔



▲北市警竟是「創意私房」會員 駐地女廁裝針孔遭免職（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市警局驚爆東區兩大繁重分局警員涉嫌在派出所駐地安裝針孔攝影機偷拍女警及女性民眾如廁、涉嫌妨害秘密案，北市警局表示：信義分局偷拍案第一時間接獲女警檢舉主動，立即調查移送並祭出免職處分，大安分局警員涉入創意私房購買兒少性剝削影片案是7月爆發，警方稍晚報請記2大過免職。

大安警分局警員涉偷拍案件，北市警局知悉後，立即報請檢察官指揮偵辦；涉案員警雖已辭職生效，仍將依警察人員人事條例等相關規定予以免職，以杜絕其再任警職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。

另外北市警員偷拍女警醜聞連環爆，引發北市警局長李西河震怒！下午台北市警局限令全北市各外勤警察機關在19日22時前，全面完成各駐地反偷拍偵測，以維護基層警員及民眾隱私安全。

北市警局強調，涉案兩名警員均已免職、但市警局將持續清查，如發現其他員警涉案，依法嚴處，秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，徹查到底，絕不寬縱，展現淨化團隊決心，以維警譽。

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