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偷拍警落網立即請辭避重刑！北市警局狠打臉　鐵腕記2大過免職

▲▼北市男警於駐地派出所女廁裝針孔，受害對象不僅女警，還有借廁所的民眾與孩童 。（圖／記者黃宥寧翻攝）
▲北市男警於駐地派出所女廁裝針孔，受害對象不僅女警，還有借廁所的民眾與孩童 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市某警分局警員在派出所女廁裝針孔攝影機，偷拍女警及商借洗手間女大生等民眾如廁畫面，原本渣警K男偷拍犯行並未被發現，直到他加入創意私房VIP會員並下載兒少性剝削影音後被檢警盯上，台中地檢署7月發動第一波搜索行動，K男住處被搜索，並依據管轄地偵查轉交台北地檢偵辦。

北檢檢察官指揮K男轄區分局督察組，初步認定K男涉嫌妨害秘密等罪嫌，10月底警分局聲請搜索票，到警員K男基隆住處跟前任職的派出所進行搜索，督察人員在K男電腦硬碟裡找到偷拍女警和女性民眾如廁更衣的影像，並出動電子偵測設備對K男曾任職的派出所進行全面掃描，果然在派出所女廁找到數支針孔攝影機。

K姓男警自知法網難逃，居然自己主動提辭呈，想規避公務人員涉案加重刑期的責任，但分局認為K男涉案事實明確且惡性重大，在K男遭收押禁見後，當天直接召開人評會祭出2大過免職，並追究K男在派出所裝設針孔期間相關主官人員考核監督不周的連帶行政疏失。

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