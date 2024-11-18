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獨／信義偷拍警手法曝！同事「3女2男」入鏡　被輕縱反成慣犯

記者張君豪／台北報導

北市警局警員安裝針孔偷拍醜聞連環爆，除了大安分局K姓警員在鄰近多所大學的派出所女廁安裝針孔偷拍女警、女大生如廁更衣，另有信義分局某派出所H姓警員在派出所女廁安裝密錄針孔裝備，更離譜的是，信義分局涉案警員並非第一次偷拍女警，早在今年初H員任職中正二分局時，就曾疑似偷拍女警，但經女警檢舉後針孔器材已被收走，H員並私下與女警和解，分局草率簽處人地不宜把他調任信義分局，等同放任這匹惡狼繼續偷拍犯案。

▲信義分局黃姓警員涉嫌偷拍男女警如廁更衣、遭警方記兩大過免職。（圖／記者張君豪翻攝）
▲信義分局H姓警員涉嫌偷拍男女警如廁更衣、遭警方記兩大過免職。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，警專3X期畢業的H警員（30歲）從警約7年多、在調任信義警分局某派出所後，工作情況並不正常，與同事互動不多；7月2日該所女警在2樓廁所如廁時，發現廁所面紙盒內黏貼一個體積較小、外觀類似長條口香糖的針孔偷拍器材，女警立刻拆下器材並向值班學長反映，當天信義分局督察組介入調查，並搜索H員辦公室及住處，查扣手機、筆電、公務電腦硬碟，經信義督察組初步分析影像，發現最少有3女2男共5名警員如廁更衣畫面被拍下；由於警所二樓洗手間並未對外開放商借，所以沒有其他洽公民眾受害、警方依涉嫌妨害祕密罪嫌將H員移送法辦。

北市警局表示，調查期間H員主動提出辭呈，但鑑於他過往有多次偷拍紀錄且涉嫌妨害秘密罪嫌；偷拍男女警如廁更衣畫面犯行明確，雖然H員在8月底正式離職、但信義警分局督察系統報請記兩大過免職處分，並追究相關人員考監不周責任。

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