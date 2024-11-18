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驚悚！中國女童倚靠玻璃竟墜樓慘死　疑豆腐渣工程釀禍

驚悚！中國女童倚靠玻璃竟墜樓慘死，疑豆腐渣工程釀禍。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

中國山東濟寧在本月16日晚間，於新開張的大型商場萬象匯內，發生一起恐怖事故。一名女童倚靠手扶梯旁的玻璃時，玻璃竟脫落，導致女童當場從4樓墜樓重摔，不幸當場死亡。由於現場有許多民眾，因此大家都目睹到這驚悚的一刻。

據悉當時女童在4樓，正在排隊等進入餐廳用餐，就在排隊的時間，女童倚靠在手扶梯旁與圍欄中間的一片玻璃門擋。但沒想到這片玻璃突然脫落，導致女童直接從4樓種種摔下，最後證實不幸身亡。

由於現場有許多民眾在商場內，因此有很多人目擊到這恐怖的一刻，一樓地面也能看到大片血跡，商場人員立刻用黑色雨傘遮蔽。有現場目擊者表示，應該是玻璃安裝有問題，「沒裝結實，人是在4樓電梯扶手旁邊的玻璃位置掉下去的，玻璃壞掉了，和人一起掉下去」。

【41J肉聲】驚悚！中國女童倚靠玻璃竟墜樓慘死　疑豆腐渣工程釀禍

▲女童掉落的位置。（圖／翻自X）

【41J肉聲】驚悚！中國女童倚靠玻璃竟墜樓慘死　疑豆腐渣工程釀禍

▲女童不幸當場慘死。（圖／翻自X平台）

當地媒體報導也指出，這間商場才開業2週左右的時間而已，就發生重大事故。中國網友也相信，這應該是豆腐渣工程惹禍，雖然女童站在手扶梯旁的空隙空間很怪，但這片玻璃門擋本來就不應該掉落。不過諷刺的是，就在事發前10天，該商場才剛接受安全檢查，如今卻發生悲劇。


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