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錢櫃女員工墜樓　「踏菜籃關窗戶」檢警2度勘驗採證

▲錢櫃中華新館吳姓女員工墜樓意外，檢警會同北市勞檢處勘察現場。（圖／讀者提供）

▲檢警勘查錢櫃中華新館釐清吳姓女員工墜樓意外經過。（圖／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

台北市錢櫃中華新館吳姓女員工13日踩著菜籃要關窗，但是菜籃耐重性差，吳女一個轉身重心不穩，在同事面前跌出8樓窗台墜樓不治，台北地檢署檢察官為確認事發經過，並了解現場工作環境，18日會同台北市警局鑑識組及勞檢處，前往現場勘驗採證，釐清是否有違反《職業安全衛生法》等不法情事。

檢警調查，吳女13日晚間與同事在巡視樓層時，發現逃生梯的窗戶被打開，因為商業大樓窗戶較高且厚重，吳女和同事把旁邊2個大型塑膠菜籃疊放，吳女踏上菜籃時，上半身超過窗台高度，就在吳女跟同事聊了幾句，正要轉身把窗戶關起來時，塑膠菜籃突然滑開，吳女瞬間傾身跌出窗外。

▲▼北市錢櫃在13日傳出女員工從8樓墜落身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市錢櫃中華新館13日發生員工從8樓墜落不治身亡。（資料照／記者邱中岳翻攝）

吳女墜落錢櫃側門的地面上，經送醫搶救仍因傷重宣告不治，吳女的同事則因目睹好友從眼前摔落經過，身心受到重創。據了解，檢警在事發後進行相驗，家屬並沒有特別意見，但吳女的表姊夫曾向媒體透露，因為客人經常去逃生梯開窗抽菸，員工看到就會去關起窗戶。

由於事件發生在吳女工作期間，事關勞工職場安全，北檢為求慎重，18日召集台北市警局鑑識人員，會同台北市勞檢處二度前往現場採證，確認窗台高度、菜籃擺放位置，並了解員工工作流程，釐清意外發生原因。

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