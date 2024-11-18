搭高鐵遇外國男「霸座」！同行台女「1句」逼讓　網炸鍋：叫車長來

▲男網友搭高鐵時，被外國男乘客佔位，同行女友人還理所當然要他坐別的位子。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

搭乘大眾交通工具偶爾會遇到換位的請求，但近日一名男網友卻碰到被無理要求換座，事後他上網還原當下狀況，引發網友紛紛譴責霸座行為。

這名男網友在Dcard以「這次輪到我在高鐵被情勒」為題發文，表示他搭高鐵上車時，發現一位外國人坐在他的座位，他好心提醒這位外國人坐錯位時，對方因語言不通而一臉茫然，沒想到一旁的台灣女子立刻接話，語氣強硬地要求：「他聽不懂中文，你能不能讓個位子？」接著又理所當然補上一句：「我們兩個是一起的，他坐這麼遠很不方便，你能不能讓位到後面一排（中間位子）？」

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原PO為了出差能舒適些，特意挑選了靠走道的座位。沒想到同行女子看到他猶豫，卻開始「道德綁架」要求原PO讓位「這樣他（外籍男子）才不會不舒服，你坐到後面那排也沒差吧？」原PO礙於情面無奈妥協後，女子事後卻連一句感謝都沒有，甚至態度冷漠，讓原PO氣憤不已。

許多網友看完他的遭遇大多義憤填膺譴責對方霸位行為，「這麼沒禮貌的人幹嘛還對他這麼善良」、「誰管她，真的人不要臉天下無敵，我會直接叫他起來，不然請車長來解決，想方便不會提早訂票嗎」、「要一起搭車不提前買票怪誰？就算位子分開又怎樣？」「其實不用替他們考慮，你不想換就堅定自己想法不換」。

另外則有人反倒罵原PO太輕易妥協，「啊不就是你們這些妥協仔，他們的無賴都是你們縱容出來的，再不起來就直接對著他的臉大吼：『你給我起來』」、「其實你當下就請列車長來喬就好，幹嘛要妥協」、「老實說，我覺得你妥協是你自找的， 很替你生氣，但你都不為你自己發聲我們怎麼幫你？」



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