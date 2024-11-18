勞發署公務員傳遭霸凌輕生　分署長被爆惡行「沒幫拿飲料就飆罵」

▲勞發署北基宜花金馬分署的新莊辦公室爆出職場霸凌，矛頭指向分署長謝宜容。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

勞動部勞發署一名男性員工本月4日在新莊辦公室內輕生，事後被爆出疑似遭長官職場霸凌，引發議論。有媒體報導，有其他同仁爆料謝姓分署長違反勞動法規的言行，要求下屬24小時待命，甚至還指責同仁沒有幫她提飲料和便當，直嗆「能看嗎？」其他人嘗試陳情，但謝被約談後仍不改作風，直到這次有同仁輕生才被各界重視。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署的新莊辦公室爆出職場霸凌爭議，本應是為勞工權益把關的單位，卻發生勞權重大事件，勞動部長何佩珊責成政務次長許傳盛組成行政調查小組召集人，邀集外聘專家加入展開調查。

事件爆發後，疑似有該名輕生公務員的同事在網路上爆料長官苛刻要求，逼死盡責的同仁，事後甚至不准救護人員為遺體蓋上白布，還稱有人通靈說那位同事在另一個世界過得很好，警告大家「再傳不實的話，就是不尊重亡者。」

整起事件仍在調查中，今（18日）更傳出有媒體接獲爆料錄音檔，將職場霸凌矛頭直指分署長謝宜容。有職員指出，分署長每天都會在非工作時段透過LINE交辦任務，從早到晚不停訊息轟炸，不斷累積的業務量讓辦公室長期處在低氣壓，更影響職員身心健康，還有人因此求助身心科。

根據勞動法規，勞工有所謂的「離線權」，長官不該打擾同仁的下班時間，但謝宜容卻要求他們24小時待命、隨傳隨回，連假日都必須馬上回復，否則會被開會檢討，還認為大家收到訊息就應該即時回覆她，「基本的網路禮儀不懂嗎」。

謝宜容還被爆積極向上阿諛，爭取主辦多項活動，在長官面前營造接地氣的形象，自發做起體力活，但事後卻對同仁算帳，還嗆「一個機關首長自己提飲料、提便當，欸看口（能看嗎）」。

據報，今年2月有同仁鼓起勇氣寫下謝的惡行惡狀，寄到勞動部陳情，時任政務次長王安邦曾找她談話，但她仍不改作風，後王安邦卸任，此事就不了了之，一直到最近有職員被逼上絕路，惡劣的勞動環境才得以揭露。

目前謝宜容已請假靜候調查，而揭發此案的新北市議員李宇翔表示，輕生的公務員用生命的代價讓大家看到他受到的不公平對待，外界才願意正視不健康的職場環境，希望除了還給他公道，也要從根本導正此不良風氣，讓分署重回正軌。

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